López Miras, el señor de los anuncios

A veces parece que son su única herramienta política: llamativas declaraciones sobre actuaciones de su gobierno que, en la práctica, se traducen en poco o nada. Valgan dos ejemplos para ilustrarlo. El primero es el cacareado decreto que debe plasmar el «nuevo modelo de vivienda asequible», anunciado en enero pasado y del que todos hablan pero que nadie ha visto. El segundo es el Plan OporTÚnidades (2024), el pacto intergeneracional que López Miras anunció en su última investidura y que no es más que un refrito de medidas ya enunciadas anteriormente en el Plan Impulsamos la Juventud (2023) y en el Plan de Juventud (2019). La mayoría de ellas financiadas con fondos estatales.

El último anuncio ha sido Murcia+Segura, un programa destinado a incrementar las plantillas de policía local hasta 3.000 agentes -700 más de los actuales- mediante una inversión de 120 millones hasta 2030. Una hábil propuesta debidamente acompañada del discurso que alimenta la estrategia que genera una falsa sensación de inseguridad ciudadana -campo ideológico de Vox, con el que disputa un electorado común- de la que culpa, lógicamente, al Gobierno central.

En realidad, el plan Murcia+Segura es la continuidad del Plan de Ayudas a las Policías Locales 2021-2025, que, a su vez, era continuación del Plan de Seguridad Ciudadana 2006-2016, por el que se crearon 628 plazas de policías locales repartidas entre los 45 ayuntamientos de la Región. Conviene recordar que estos planes se enmarcan en las competencias que la CARM, como Comunidad Autónoma uniprovincial, asumió de la extinta Diputación Provincial, competencias financiadas con 343,8 millones de euros en 2025.

Con parte de este presupuesto se puso en marcha el Plan de Seguridad Ciudadana de 2006, que cubría el salario de los nuevos agentes -hasta 35.000 euros de coste máximo por plaza-, más 2.350 euros para material. En total, un presupuesto de 290 millones para diez años (2007-2016), o lo que es lo mismo, una media de 29 millones anuales. Nunca se cumplió. La media real de inversión hasta que llegó el año de los recortes presupuestarios (2012) fue de 22,6 millones; a partir de 2013 el presupuesto descendió a 18,6 millones anuales, obligando a los ayuntamientos a asumir la diferencia. El programa se prorrogó cuatro años más, hasta 2020.

A partir de entonces, el Plan de Seguridad Ciudadana se transformó en el Programa de Ayuda a las Policías Locales de los Municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025, con una ejecución presupuestaria reducida ya a 15 millones de euros entre 2022-2024, asumiendo la diferencia siempre los ayuntamientos.

En este contexto, y ante la próxima finalización del programa vigente, López Miras anuncia Murcia+Segura. Y lo hace trasladando el gasto total del programa actual a los ayuntamientos, de modo que, con el mismo presupuesto que venía ejecutando -o incluso menos- propone la contratación de 700 nuevos agentes a lo largo de cinco años, cuyo coste final terminarán también incorporando los gobiernos locales. Mientras, los fondos que recibe la CARM por el Sistema de Financiación Provincial, que debieran repercutir en la mejora de los servicios locales, siguen cubriendo los déficits de las cuentas regionales.

Como no podía ser de otra manera, López Miras aprovecha para poner en evidencia al Gobierno central, insistiendo en el hipotético incremento de la inseguridad debido al déficit de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la Región, consecuencia, a su vez, del maltrato continuo y deliberado de Sánchez hacia Murcia. Sin embargo, lo que no explica es que, precisamente, fue Rajoy quién recortó 326 agentes de estos cuerpos de seguridad en la Región (de 3.734 a 3.408 agentes), recorte que el Gobierno progresista de coalición ha recuperado hasta los 3.731 agentes en 2025, sin menoscabo del posible déficit existente en determinados servicios.

Por cierto, la criminalidad convencional ha bajado en la Región en el primer semestre de 2025 un 2% interanual, por encima de la media estatal (1,9%), Fernando.

Suscríbete para seguir leyendo