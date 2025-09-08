La financiación autonómica debe ser motor, y no freno, para el desarrollo socioeconómico de los territorios

El Banco de España ha venido demandando las reformas estructurales que España precisa y que siguen sin hacerse realidad. Entre las reformas pendientes se encuentra la de la financiación autonómica, que, si su objetivo era impulsar el crecimiento de las regiones menos ricas para acercarlas a la media nacional, la realidad hoy es que se siguen superando los cuarenta puntos entre la región más rica y la menos rica.

La financiación autonómica debía ser el motor para el fortalecimiento del Estado de las Autonomías, pero su no actualización desde hace más de una década la ha convertido en insuficiente para el impulso de la actividad productiva y la realización de infraestructuras y equipamientos, dada la necesaria priorización en la prestación de los servicios públicos. Se ha tenido que recurrir al endeudamiento, al que se suma el coste de los intereses, lastrando aún más su viabilidad y acumulando las comunidades de régimen común una deuda de 335.947 millones de euros al finalizar 2024.

Esta infrafinanciación la confirma nuevamente el informe de Fedea de 2023: cinco comunidades han recibido una financiación inferior a la media nacional —Madrid (99,20 %), Castilla-La Mancha (94,70 %), Andalucía (94,60 %), Comunidad Valenciana (92,60 %) y la Región de Murcia (92,00 %)—, mientras que las demás comunidades, incluida Cataluña, como se puede constatar en el mapa en este artículo, superan en mayor o menor grado la media nacional.

Pero enlugar de afrontar el grave problema de la financiación, el Gobierno de España ha acordado en Consejo de Ministros aprobar, como recogía este diario La Opinión el pasado miércoles, una condonación parcial de la deuda por 83.252 millones de euros, que no resuelve el problema de la financiación, sino que lo agrava, al premiar al que más ha incumplido. Además, la deuda no desaparece, sino que pasa de las comunidades al Estado, es decir, a todos los españoles.

La condonación de la deuda es todo lo contrario a lo que se precisa: una financiación consensuada entre el Gobierno nacional y las comunidades autónomas, porque este era —y es— el engranaje fundamental, y no funciona. Esta condonación debería, en primer lugar, comenzar compensando a las regiones peor financiadas, en razón del diferencial entre lo percibido y lo que deberían haber recibido, y, en segundo lugar, a las que superan la media nacional, con el mismo criterio. Pero las cifras conocidas no parecen responder a esta necesidad.

Según Fedea, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana son las peor paradas. Y según la CEOE, se agrava el problema de infrafinanciación que las tres arrastran desde 2009. A la Comunidad Valenciana se le aplica una quita del 39,20 %, a la Región de Murcia del 34,50 % y a Andalucía del 15,30 %, mientras que Cataluña estaría percibiendo un 87,20 % más de lo que debería.

La Región de Murcia es la peor financiada por el Estado. Esto ha conllevado que, para poder cumplir con sus obligaciones, haya tenido que recurrir al endeudamiento. Al finalizar 2024, su deuda es de 13.513 millones de euros, el 31,50 % del PIB regional, lo que se traduce en una deuda por habitante de 9.527 euros. Una situación insostenible a la que se suma el pago de los intereses, dificultando aún más su capacidad de actuación.

A esta deuda acumulada por la insuficiente financiación se suma la deuda generada por su menor desarrollo, como consecuencia del continuo retraso en su incorporación a los grandes ejes de comunicaciones, tanto viarias (que siguen sin realizarse y que conllevan continuos atascos y costes de todo tipo), como ferroviarias (acuerdo del 6 de marzo de 2020), portuarias (El Gorguel lleva esperando desde el año 2008 su declaración de interés nacional y su envío a Bruselas), así como vías propias que no han podido hacerse realidad por carecer de recursos. Sigue sin realizarse una infraestructura fundamental y urgente, como lo es la autovía Yecla-Fortuna-Abanilla-Santomera (A-7) y su conexión con la RM-1, así como la autovía Mazarrón–Puerto de Mazarrón.

Resolver esta situación es responsabilidad y obligación del Gobierno de España, consensuado con las comunidades autónomas: la adecuación del sistema de financiación autonómica, de manera que la financiación por habitante a todas las comunidades —incluidas las de régimen foral—, con iguales competencias y obligaciones, no difiera de la media nacional en más de 2,5 puntos. Asimismo, la deuda generada con las comunidades infrafinanciadas hasta su modificación debe ser asumida totalmente por el Estado, para al menos compensar los recursos no recibidos, aunque nunca se podrá compensar la pérdida de oportunidades de desarrollo.

Suscríbete para seguir leyendo