Arranca la temporada, un nuevo curso por delante nos espera. Para muchos, entre los que me incluyo, el año arranca en septiembre. Es un mes bonito; los cielos al atardecer se llenan de diferentes tonalidades de rosa. Es tiempo de propósitos, de coleccionables, todo son preámbulos y también expectativas; tengan cuidado, que luego vienen las frustraciones. Ha sido un bonito mes de agosto en lo personal; la música, el mar, la familia y los amigos han sido mis compañeros de viaje.

La actualidad ha estado marcada por el horror de los incendios que han arrasado el país y un bajísimo nivel gubernamental acompañado de la ineptitud de los políticos. Todo agitado y mezclado ha perjudicado aún más a los ciudadanos que las llamas. A nivel internacional seguimos viendo en directo un genocidio; el pueblo palestino está siendo arrasado y nadie hace nada. Los países se plantean en septiembre reconocer a Palestina como Estado -han leído bien, en septiembre, y con esto consideran que ya está todo hecho-. El mundo ha enloquecido hace demasiado tiempo y miro con frustración todo lo que sucede.

Y con mucha más frustración les escribo hoy estas líneas para despedir a una persona buena, a mi compañera del colegio, a una de las nuestras. El pasado viernes me levanté con la terrible noticia a través del grupo de WhatsApp del colegio de que nuestra querida Charo Abellán Cañadas había fallecido. Me quedé sin palabras al leer el mensaje de Consuelo; pregunté: «¿Charo Abellán?». Consuelo respondía: «Sí». Al segundo, su voz, sus pecas, su pelo siempre largo, sus ojos verde aguamarina venían a mi cabeza. Juntas desde los cuatro años hasta los trece, luego pocas veces nos volvimos a ver, pero en cada encuentro siempre hubo cariño y alegría de vernos. Esos años, los del colegio, son el comienzo de todo; ahí, entre esas paredes de las aulas, el pabellón donde hacíamos gimnasia, el inmenso jardín con arena donde la liábamos muy parda, crecimos juntas.

Muchos años después me he vuelto a encontrar con aquellas niñas que dejé al acabar octavo de EGB, con las que inicié el camino de esta jodida vida. Hoy nos hemos vuelto a juntar para despedir a Charo. Montañas de flores y personas destrozadas ante la terrible noticia llegaban a cuentagotas al tanatorio. Todos sin creer aún lo ocurrido, todo ha sido demasiado rápido y muy injusto. Poco a poco han llegado aquellas compañeras de pupitre y uniforme con las que compartí mis primeras excursiones, confidencias, risas, obras de teatro de colegio, belenes vivientes, suspensos y aprobados y alguna que otra trastada. Estoy enfadada por volverlas a ver en tremendas circunstancias. Maldita sea, Charo.

La vida hace tiempo me enseñó que esto va del aquí y el ahora. Charo era de esas personas que disfrutaba de la vida; no compartí con ella más que unos años, me perdí los mejores. Al escuchar a sus amigos y familiares hablar de ella, me habría encantado haber compartido más tiempo junto a ella, pero la vida nos llevó por lugares distintos. En su despedida he visto lo queridísima que era, aunque eso ya lo sabía, apuntaba maneras desde pequeña. Me quedo con lo compartido, ya que tuve la suerte de cruzarme en su camino. Es una gran putada que tu despedida nos haya juntado a todas, habría sido mejor habernos juntado para tomar una caña contigo y contarnos la vida, me habría encantado. Te prometo un alboroque junto a Consuelo, Lolita, Victoria, Patricia, Inma, Leticia, Eva... tu clase del A. Estoy deseando escuchar mil anécdotas que me perdí todos estos años y brindar por ti. Te quedas para siempre en mi recuerdo.

Comienzo así el curso, jodida, enfadada, pensando que siempre se van las mejores y lo injusto que me parece. La vida es esto, no lo olviden, porque cuando se nos olvida, llega ella y te lo recuerda.

DEP Charo.