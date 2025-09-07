¿De verdad los incendios son culpa del cambio climático? | Los pirómanos son negacionistas

El presidente del Gobierno asegura que la oleada de incendios que ha asolado una parte de España ha sido producida por el cambio climático, una afirmación que no se sustenta en datos científicos, por mucho que los políticos y los medios de masas insistan en lo contrario. De hecho, la relación entre las catástrofes naturales y el aumento de la temperatura media terrestre no sigue una relación apreciable, sino que son variables que responden a causas aparentemente inconexas.

Aunque los calentólogos tratan de alarmarnos asegurando que cada vez hay más inundaciones, terremotos o incendios, lo cierto es que la incidencia anual de ese tipo de eventos catastróficos es la más baja de las últimas décadas. En el caso del fuego en España, las estadísticas oficiales recogen un descenso constante del número de hectáreas quemadas anualmente, de manera que, en los últimos años, han bajado casi un 60%.

El cambio climático se ha convertido en un comodín para que los políticos eludan sus responsabilidades. En el caso de los incendios, la causa de que hayan ardido centenares de miles de hectáreas y miles de personas hayan perdido sus propiedades no es el aumento de unas décimas de la temperatura media del planeta. Los responsables son los criminales que queman el monte y la precariedad de medios de prevención y extinción que padece nuestro país, agravada por la parcelación absurda de las autonomías. Resulta descorazonador asistir al espectáculo de descontrol administrativo cuando se produce un incendio grave y las comunidades limítrofes anuncian el envío de medios de extinción, como si sus gobiernos regionales estuvieran protagonizando una hazaña solidaria.

Como broche ridículo de la cuestión, resulta pertinente traer a colación el argumento de Pedro Sánchez en la entrevista concedida a TVE el pasado lunes. Dijo el presidente que la culpa de los incendios es del cambio climático, que se ha cebado especialmente en el Mediterráneo. Pero resulta que los incendios en España se han producido en el noroeste, justo en el otro extremo de la Península Ibérica. La entrevistadora no le reprochó la flagrante contradicción.

La ciencia no ha demostrado, ni de lejos, que se estén produciendo cambios dramáticos en el clima global como consecuencia de la mano del hombre. En cuanto a las previsiones para las próximas décadas, la verdadera cuestión utilizada por los gobiernos para actuar coactivamente contra los ciudadanos, los datos proceden de unos modelos climáticos generados por ordenador, vendidos como si fueran hechos probados. Pero es que, aunque el cambio climático fuera una realidad que afecta negativamente al planeta, el hecho de que los grandes productores de CO₂ (EE UU, Rusia, China, India y Brasil) hayan decidido desvincularse de todos los acuerdos internacionales para el clima, hace que los esfuerzos de Europa, no digamos ya de un país pequeño como España, no van a tener una influencia ni siquiera apreciable en los efectos climáticos que vayan a producirse en el próximo siglo.

Pero la propaganda es implacable y el calentón global se ha convertido en un comodín para justificar subidas de impuestos y nuevas regulaciones. El caso de los incendios resulta especialmente grosero, teniendo en cuenta que hay más de 100 detenidos e investigados por provocar fuegos de manera intencionada.

El cambio climático es un hijo de perra con una cerilla y una lata de gasolina y para evitar que actúe hay que hacer una comisión interministerial. El nivel de debate es tan paupérrimo que resulta ya hasta ofensivo, pero la matraca climática suena muy bien en los medios y la gente de a pie ya ha asumido que la Tierra se está calentando de manera alarmante por culpa del capitalismo depredador. Así nos va.

