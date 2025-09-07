¿De verdad los incendios son culpa del cambio climático? | Una tormenta ígnea perfecta

Por reducción al absurdo de una parte o de toda la argumentación del oponente se llega a pocas conclusiones reales. Es absurdo atribuir exclusivamente al cambio climático los devastadores incendios que han asolado el noroeste español. Por eso nadie lo ha hecho. Ahora bien, negar que el cambio climático ha sido y es un factor importante en la ocurrencia de esos fuegos tremendos es igualmente absurdo y se encuadra, como argumento, en la ya profusa colección de denuestos clásicos del negacionismo más ridículo.

Sirve también ese negacionismo para desenfocar la verdadera cuestión en lo que se refiere no solo a los incendios, sino también a otras catástrofes o desgracias naturales. De lo que hay que tratar, en primer lugar, es de qué tipo de gestión se ha hecho de esos sucesos y de qué medidas preventivas se debían haber utilizado para evitarlos y por qué no se tomaron.

Pero, obviamente, no se puede ignorar la magnitud de la catástrofe de este verano climatológico recién terminado: los fuegos han tocado en España unas 400.000 hectáreas (160.000 de espacios protegidos), según el programa Copernicus de la UE. Esos números significan que este año superará en superficie quemada a 2022, que tenía el récord de incendios forestales desde los que hubo a principios de los 90 del siglo pasado atribuidos en buena parte a aquella sequía extrema: recordemos, en Murcia, el incendio de la sierra del Cerezo, en el noroeste.

Y qué casualidad que tanto 2025 como 2022 han tenido dos veranos «extremadamente cálidos» según la Aemet y han sido también los más cálidos en España desde hace 60 años. Pero, claro, ahora que desde la dana valenciana resulta que la agencia meteorológica no sirve para su misión preventiva, según determinados negacionistas de la realidad, parecería que esos datos carecen de validez, ¿verdad?

Quiere decirse que el innegable cambio climático, cuya existencia solo niegan los trumpistas y similares más recalcitrantes, devenido en emergencia puede no ser la única y determinante causa de los incendios, pero ha contribuido necesaria e inevitablemente a ellos. Lo que no resta importancia a otra causa muy principal pero más relacionada con la incapacidad de hacer frente a semejantes catástrofes: la mala gestión y escasez de los servicios públicos destinados a afrontar tales sucesos y evitar que disparen su luctuosidad.

En esto la realidad es terca, clara e irrebatible: esos servicios públicos están transferidos a las comunidades autónomas, que son responsables de su organización, puesta a punto y dirección. Ergo... las responsabilidades quedan claramente delimitadas, salvo que los gobiernos regionales afectados hubieran pedido, juntos o por separado, la declaración del grado máximo de emergencia para que el Gobierno del Estado se hiciera cargo de enfrentarla. Cosa que, hasta la fecha, ningún ejecutivo autonómico hizo.

Dentro de esa gestión, durante los incendios de este verano –igual que en años anteriores–, se ha resaltado hasta el paroxismo la falta de cuidados necesarios para el mantenimiento de los montes: planes de prevención, limpieza, quemas preventivas, clareos, agricultura extensiva ‘consumidora’ de pastos, planificación de repoblaciones con especies autóctonas, mantenimiento de los cultivos tradicionales... Asuntos todos ellos en desuso por mor del abandono masivo de los entornos rurales y, de nuevo, ausencia de gestión eficiente por parte de los organismos autonómicos y estatales correspondientes. Sobre todo de los primeros, responsables máximos por mera proximidad y atribución competencial.

Por tanto, volviendo al principio, atribuir los incendios en exclusiva al cambio climático es exagerado, pero este «multiplica la frecuencia, intensidad y duración», como opina Greenpeace, que añade que «las sequías y olas de calor son cada vez más duraderas y las temperaturas más intensas», creando así «condiciones más propicias a incendios» como los sufridos este verano, como experimentamos en el sur cada verano. Si a ello se añaden los factores sociopolíticos señalados antes, se comprende por qué España ha registrado en julio y agosto una tormenta ígnea perfecta.

