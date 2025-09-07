Fragancias

La ciudad que nos expulsó uno o dos meses atrás nos recibe de nuevo amigablemente, aunque nos sintamos un poco hijos pródigos de nuestro propio hogar, de nuestra propia ciudad.

La vida urbana, las relaciones sociales y laborales invitan a ‘emperifollarse’. Es un regreso a la moda, al estilo que nos distingue del resto de los mortales (triste noticia la del fallecimiento de un grande, Giorgio Armani, acaecida esta semana que se va). Vestir bien nos eleva y nos hace sentirnos mejor. Por lógica, ir bien vestido requiere una higiene apropiada. Una higiene que a lo largo de la historia ha sufrido transformaciones y altibajos que van desde la prácticamente inexistencia en el medievo hasta las saludables termas romanas o baños árabes.

Un antiguo cartel publicitario de jabón de Heno de Pravia. / Archivo

El lujo de Versalles, en sus inicios palaciegos, era más aparente que real, ya que carecía de baños y sus hermosos jardines eran toda una cloaca donde la corte se aliviaba. La tradición de rodear a los muertos de flores no tenía otro sentido que emboscar el mal olor que despedían algunos cadáveres en su velatorio, al igual que el ramo de las novias en las bodas era para disimular el hedor que desprendía la mujer casadera bajo sus faldas. Normalmente, el personal se bañaba una vez al año, todo lo más dos, dependiendo de la estación del año. Se bañaba primero el señor de la casa y en el mismo agua el resto de las familias burguesa y aristocráticas en los tiempos medievales. Existen casos curiosos, no carentes de simbolismo y de patraña. Las ventosidades, sirvan de ejemplo, eran una atractivo para la mujer medieval, ya que se pensaba que era un receptáculo de humores. Los gases femeninos eran catalogados como señales de equilibrio, salud y castidad, mientras que las que no ventoseaban eran ignoradas y vistas con desconfianza ya que no liberaban sus males físicos y espirituales.

Las escandinavas de aquella época eran mucho más limpias que el resto de la Europa medieval, ya que fabricaban sus propios jabones, aceites y esencias, mesando su pelo con peines de hueso y madera en sus baños frecuentes, manteniendo la piel hidratada al utilizar fragancias naturales.

Ya en siglo XX, y tras la posguerra española, en los hogares se dijo adiós a la zafa y al barreño, y los españoles comenzamos a utilizar bañeras, bidés y modernas duchas. La brillantina, el fijador de pelo y de bigotes, lociones para después del afeitado y los perfumes para caballero se hicieron populares entre las profesiones liberales. Marcas como Flöid, Patrico, El Torero etc., se consumían en abundancia alejando al personal del insufrible aroma de los ajos tiernos. El uso de colonias y esencias distinguen a los caballeros de hoy, dándoles un toque muy personal y de elegancia que va más allá del buen vestir, llenando la atmósfera con aromas que nos envuelven. Sirvan de ejemplo los nombres de murcianos conocidos como, por ejemplo, el doctor y pediatra Luis Torres, que desde tiempo inmemorial utiliza las fragancias de la colonia Atkinsons Lavender, dejando un rastro aromático a su paso por Trapería. El polifacético Rufino Montoro Cuenca, en su retiro espiritual, sigue utilizando la conocida y exclusiva marca Acqua di Parma Colonia Splash. El director del ente de Radio Televisión de la Región de Murcia, Juan Antonio de Heras y Tudela, se decanta por los aromas de madera sin especificar marca. El escritor y columnista José Antonio Martínez-Abarca prefiere la exquisita fragancia Knize Ten, que la produce una pequeña perfumería en Viena y que fue muy utilizada por actores del Hollywood de los años 30 y 40, entre ellos Errol Flynn. El periodista y radiofónico Miguel Massotti desprende aromas de Agua Fresca Citrus Cedro de Adolfo Domínguez con gran acierto. El político y periodista Alberto Castillo desprende un halo de colonia Crossmen que embelesa a sus electores. Don Juan Tenorio, que es lo mismo que decir Julio Navarro Albero, conquista al repleto aforo del Teatro Romea con su perfume One de Calvin Klein. Por último, y como conocedor de la materia que me ocupa, el estilista Pedro López Morales embriaga a sus interlocutores y tops models con los efluvios de Acqua di Parma Crystal Incense. Haremos caso a Coco Chanel cuando dijo: «El perfume anuncia tu llegada y alarga tu marcha».

