Ya echo de menos la cercanía del agua salada

La gran película. Si alguien me preguntara cuál es mi película favorita de todos los tiempos tendría ciertas dificultades para escoger, pero estoy seguro de que una de las finalistas sería Azul, de Kieslowsky, ya saben, aquél que hizo tres películas tituladas con tres colores: Blanco, Rojo y Azul. Cada vez que me la encuentro en un zapping siempre me quedo colgado con ella y la veo otra vez, al menos en parte. Juliette Binoche está conmovedora y toda la película es un puro gozo estético con una música espectacular creada expresamente para este film perfecto.

Nostalgia. Escribo esto en la terraza de mi casa a la sombra de una sombrilla grande. Desde aquí veo mucho cielo y algo de verde, ya que vivo en la huerta de Murcia, bueno, en lo que antes era la huerta y ahora es una serie de construcciones con algunos bancales de limoneros que aún quedan vivos. He cambiado el Mar Menor por esto, y no se está mal, aunque desde luego echo de menos la cercanía del agua salada. Los que hemos nacido junto al mar, siempre lo añoramos por más que nos encontremos bien en otro lugar.

Absoluta tranquilidad. Una vecina que vive todo el año en Los Urrutias, donde yo paso el verano, me ve cargando el coche para el traslado y dice: ‘Ya era hora de que se fuese aclarando esto’, y sonríe. Lo cierto es que en este pueblo la densidad de población que aumenta en verano lo hace de un modo muy moderado, y, además, una gran parte de la localidad ha crecido a lo largo de la costa y no en profundidad hacia el interior, como ocurre en Los Alcázares, en San Javier, etc., así que la presión sobre la orilla del mar es mínima. Pero, aun así, a mi vecina le sobramos todos para que la tranquilidad sea total. De hecho, cuando hemos ido a pasar fines de semana o vacaciones en invierno, aquello es un paraíso.

Bronca total. ¿Se darán cuenta los políticos de la que están liando? Cada vez hay más personal montando broncas, cada día se les ocurre una idea nueva que enciende más a los que no piensan igual, porque todo es disparatado, llevado al máximo de tensión, lo más en contra posible de lo que mantienen los contrarios. Nadie baja un poco la guardia, todos van al máximo de ofender, han perdido las formas, se insultan, se faltan al respeto continuamente. Y, lo peor, se están cargando las instituciones que son utilizadas y manejadas como si fueran herramientas de trabajo para cargarse al otro. Y ni un atisbo de encontrar un camino en común. La cosa va de derrota o muerte.

Cada uno a lo suyo. Una mujer de unos cuarenta años, con un bebé en brazos, hablando por teléfono sentada en una terraza de un bar, con un desayuno abundante delante (me fijé bien, ¿eh?), dice: ‘Esta mañana he estado escuchando dos emisoras de radio, en una hablaban blandamente de los israelíes y en la otra los trataban de asesinos. Yo ya paso de política, te lo juro’.

No caer en el escepticismo. Ya lo dijo Sócrates: ‘El castigo de los que no está interesados en la política es que los gobiernen personas peores que ellos mismos’.

Tendrán cuidado, seguro. Alguien me comenta: ‘Aprender a llevar un avión debe ser difícil. Espero que no le dejen los mandos a la princesa hasta que no estén seguros de que no se va a liar con las palancas y los botones’.

Parece mucho. En una revista leo el siguiente titular: ‘Llegué a gastarme ocho millones de euros en fiestas, drogas y todo lo que está dentro del círculo vicioso’. Es una declaración de Kiko, el hijo de Isabel Pantoja. Parece mucho dinero, ¿no? ¿A cómo estará el cuarto de kilo de cocaína? ¿Y las fiestas? ¿Cómo serían las fiestas? ¿Qué comerían? ¿Qué beberían? ¿Cómo sería el círculo de vicioso para ser tan caro? Y es que estamos hablando de un hombre joven. Otra cosa sería que otro tío, que ya fuera un vejete, dijera que se he gastado eso en lo otro a lo largo de su vida. Pero, ¿el tal Kiko, ocho millones de euros? Pare que exagera, ¿no?

Solo ellos se pueden. Cuando escribo esto todavía no ha jugado Alcaraz la semifinal contra Djokovic. Estoy seguro de que va a ganar nuestro amigo, el de El Palmar, y que lo vamos a ver en otra final con Sinner. Pero del resultado de esa posible final ya no estoy tan seguro. Lo que sí está claro es que, por más que lo intenten los demás, y hay gente muy buena entre los diez primeros, cuando se llega al número 1 y al 2, hay un salto cualitativo muy importante. De momento, y, pase lo que pase con Djokovic, la cosa del liderazgo del tenis actual va de ellos, del italiano y del nuestro. Si ellos están bien, solo ellos pueden con ellos.

Harta. Una chica joven habla por teléfono, en la calle: ‘!Cuelga ya, coño, qué pesado te pones!

