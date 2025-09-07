Adivina quién gobernará en 2027

Pedro Sánchez es el problema, pero Feijóo no es la solución. Así se deduce no solo de las encuestas que se van sucediendo, sino de la intuición general. El PP no chuta a pesar del evidente cerco que sufre el Gobierno socialista, tanto por los casos de corrupción como por la inacción que provoca la heterogeneidad de sus socios de investidura. Sánchez no puede hacer políticas de izquierda porque lo limitan sus socios de las derechas nacionalista e independentista, y tampoco replegarse a un pragmatismo funcional que contente a éstos, ya que sus coaligados del Gobierno no lo secundarían. La única escapatoria es vencer la resistencia de los separatistas mediante cesiones graduales que ya tocan la médula de la estructura básica del Estado, es decir, satisfaciendo las demandas de tipo nacionalista a cambio de que los del sector conservador de ese segmento levanten el veto a algunas políticas progresistas.

Un destino inexorable

Esta dinámica, en caso de consumarse, arrastra la mala contrapartida de desafectar al electorado potencial del PSOE en la mayoría de los territorios, aparte de Cataluña y el País Vasco. Por tanto, la sostenibilidad del actual Gobierno durante los dos años que oficialmente restan de legislatura anuncia la debacle a su conclusión. Tendremos, pues, a un Gobierno progresista maniatado, que en la práctica conduce inexorablemente a un Gobierno de las derechas. La convocatoria de elecciones en vez de seguir desmantelando la Hacienda y, lo que viene después, la Justicia, tampoco resolvería el encajonamiento del PSOE, pues solo contribuiría a adelantar el futuro predeterminado.

Ni siquiera está garantizado que las concesiones al independentismo ofrezcan oxígeno a Pedro Sánchez, pues Ezquerra y los puigdemones, y muy especialmente Bildu, le han tomado la medida y no le dejan espacios con su insaciabilidad para que el presidente pueda presumir del fruto de sus intercambios. Partidos como Junts también tienen sus problemas, pues aunque priorizan la cuestión nacionalista, no está claro que sus bases electorales consideren más importantes los avances en ese aspecto que posibles apoyos a reformas como la reducción de la jornada laboral. Habría que preguntar al sector del empresariado y de la burguesía catalana qué les resulta más satisfactorio, si la preeminencia de un independentismo aplacado, más bien retórico tras el fiasco del 1O, o que a cuenta de él se cuelen reformas laborales que puedan afectar a sus beneficios.

Pedagogía en saco roto

Los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y de Asturias no hacen más que poner negro sobre blanco la impresión generalizada acerca de las consecuencias que tendrían a efectos de igualdad de los ciudadanos según territorios medidas como el cupo catalán, la quita de la deuda y otras iniciativas que se llevan a cabo en negociaciones bilaterales mientras el caducado sistema de financiación autonómica sigue vigente y sin perspectiva de acometimiento para su reforma.

De ahí que los portavoces del Gobierno se empeñen en dibujar estas actuaciones sobrevenidas a los iniciales compromisos electorales como favorables al conjunto del país en cuanto que pueden ser extendidas. Pero esa intensa labor de pedagogía cae en saco roto, no solo porque es indisimulable su condición de estraperlo, sino porque el argumentario no escapa a la confrontación con el PP, de manera que cuestiones esenciales quedan reducidas al ámbito de la polarización partidista como si la sociedad tuviera que alinearse en siglas antes que atender a criterios de verdadera solvencia.

El desgaste de la izquierda en su conjunto es visible, al margen de su utilidad instrumental para el imaginario independentista. Pedro Sánchez aspira a que los dos años de Gobierno que le restan sirvan para la remontada con la visualización de medidas sobre avances sociales, pero el esfuerzo conllevará más de lo mismo: cesiones constantes, efectivas y de imagen, como la normalización institucional de Puigdemont en calidad de presidente en el exilio, sin que resulte claro que esas supuestas medidas sociales sean reconocidas por un electorado escéptico sobre el discurso de la izquierda, con una parte creciente del mismo, empezando por las clases más desfavorecidas, refugiándose en el trazo grueso de Vox.

Callejón sin salida

Ante lo que parece un futuro inexorable de repuesto por la derecha empiezan a aparecer análisis delirantes: en 2027 gobernarán, sí, el PP y Vox, pero será una experiencia desastrosa por desentendimiento mutuo, y enseguida los españoles repondrán al Gobierno socialista con líderes renovados. Esa perspectiva tan imaginativa nos remite a dos años de gobernación a trancas y barrancas, más al menos otros cuatro de supuesto caos derechista con el horizonte de un despejado amanecer socialista ya sin Pedro Sánchez y sus mariachis.

Cuando la situación acaba en un callejón sin salida surgen especulaciones creativas de las que te hacen llevar las manos a la cabeza. Como la que he escuchado este verano de algún socialista relevante instalado en la Corte, muy conectado a Moncloa: Yolanda Díaz será la número dos de Sánchez por Madrid en las próximas generales. Esto no ocurrirá, quiero creer, pero es verosímil sobre el papel, pues Sumar, con sus ministros pasmarotes, siempre a punto de ultimátum a Sánchez, pero inmediatamente saliendo a refuerzo para estirar su aposentamiento institucional, es ya una reliquia a la que Podemos, en primer lugar, pule para que sea observada como tal.

Insólitas consecuencias

Que la credibilidad del Gobierno socialista está minada es indiscutible, y sobran las explicaciones. Pero esto no es lo sorprendente. Lo que descoloca son las consecuencias en el conjunto del espectro político. Empezando por Sumar, que no compensa a su favor el deterioro progresivo del sanchismo, de manera que deja de ser útil, y esto tal vez porque se le percibe como un negociado más del establecimiento socialista. Tampoco se beneficia Podemos, ya plenamente distanciado a falta del efecto gráfico de tumbar alguna iniciativa de trascendencia para el Gobierno, lo que significa una enmienda al conjunto de la izquierda.

Pero lo que fulmina las claves tradicionales de los análisis de situación es el escaso rédito que obtiene el PP de la impasse gubernamental. Y es que Feijóo está atrapado en obsesiones que segrega una lógica equivocada al suponer que su visión de las cosas es tan de sentido común que debiera compartirlas la inmensa mayoría. Y esto no es así, porque todos sus mensajes son repetitivos y en negativo, reforzados por un equipo expendidor de consignas de las que no es posible extraer contenido, y menos percibir la alternativa. Su aproximación a Vox contribuye a reforzar a éste y desvela propensión a tomar el camino equivocado, pues el espacio a ocupar es el centro que el PSOE va dejando libre por el empuje de sus condicionamientos. Si Sánchez transita un laberinto tratando de hacer políticas de izquierda con apoyos de partidos de derechas, también Feijóo anda perdido entre la imantación de la ultraderecha y el complejo de recuperar el equilibrio con políticas moderadas que los de Vox califican de izquierdas. En realidad, Feijóo aspira a ser presidente por exclusión de los polos opuestos, pero en la oposición también hay que definirse; él lo está haciendo llevado por la corriente. Por la corriente hacia la derecha. Y, como vemos, ese lugar, en su versión más genuina, está ocupado.

Aliento para Vox

La bipolarización beneficia a Vox, según se deduce de la prospectiva. Y da la impresión de que tanto PSOE como PP están en ello, el primero por voluntariedad a fin de entorpecer el crecimiento de Feijóo, y éste contribuye al mismo fin de manera en apariencia ingenua. El fantasma del Gobierno PP/Vox es el pretexto subyacente de la resistencia socialista, lo que parece perdonar todos los pecados de Sánchez, pues podría ser peor. Para que este constructo funcione no basta apelar solo a la alternativa del PP, sino que ésta debe estar embastada con Vox. Pero en la práctica daría igual si el PP asume partes sustantivas del magma ideológico de Vox. Y esto es lo que el gallego está poniendo a Sánchez en bandeja.

Y aunque nos parezca que Sánchez se encuentra incómodo por su acorralamiento, lo cierto es que le va bien con su actual estatus; otra cosa será para el futuro del PSOE. De hecho, ha enviado un mensaje tranquilizador para sus socios: afirma que seguirá gobernando aunque no le aprueben los Presupuestos. Esto significa que no se los van a aprobar, pues de hacerlo ‘se mojarían’ con él, y si los dejan en suspenso no habría consecuencias: el Gobierno parmanecería y podrían seguir negociando a su favor nuevos regueros de prebendas. Es imposible que Sánchez no sea consciente de esto, de manera que hemos de deducir que se encuentra más libre sin Presupuestos que con ellos. Mientras tanto, el PP se encuentra sin recursos ni mecanismos para el derribo y prolongando la letanía del ‘váyase, señor Sánchez’, hasta ahora la única idea que parece surgir de Génova. El poder desgasta, pero la oposición rutinaria también.

Puede que Sánchez empiece a ampliar el radio de hastío que convoca, pero Feijóo es incapaz de rascar ilusión. Esta es la hora del bipartidismo, cuya balada triste de trompeta anima a Vox.

