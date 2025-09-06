Transhumanitas

Dice el refrán que no hay mal que cien años dure. Pero eso es cosa del pasado, como demuestra la conversación captada esta semana ‘de extranjis’ entre los presidentes Putin y Xi Jinping: «Hoy eres un niño a los 70. Este siglo se podrá vivir hasta los 150 años», le dice Xi, a lo que el ruso le contesta: «Gracias a la biotecnología los órganos humanos podrán ser trasplantados constantemente». Desde el principio de los tiempos, el hombre ha fantaseado con la inmortalidad. Pero, como anticipó el Prometeo moderno de Mary Shelley, el progreso sin límites abre puertas tan deslumbrantes como inquietantes. Putin y Xi beben de las ideas del transhumanismo, el movimiento que aboga por trascender nuestra naturaleza de carne y hueso, para fusionarnos con lo tecnológico. El resultado: un ser ‘post-biológico’ mejorado y capaz de superar el envejecimiento y la muerte. Creo que hay que andar sobrado de autoestima -y de pulsión mesiánica- para querer ser inmortal, pero lo cierto es que el tema abre apasionantes dilemas éticos: cuando seamos más máquina que carne, ¿seguiremos siendo personas? ¿la IA debe tener derechos ‘humanos’? ¿nos casaremos con ChatGPT y tendremos hijos robóticos? ¿sueñan los líderes totalitarios con ovejas eléctricas?

SÁBADO 30. Primero y último

—Por primera vez en todo el verano siento que es verano —dice mi compañero, apurando el aperitivo bajo el sol.

—¡Qué bien! ¡Y solo estamos a 30 de agosto!

DOMINGO 31. Kierkegaard y yo

Me ha dado por calcular cuánto dinero necesito para vivir sin trabajar el resto de mi vida. Me conformo con el mítico sueldo de Nescafé, el sueño húmedo del español medio.

—A ver, yo creo que con 250.000 euros me llega —le digo a mi compañero.

—Pero eso solo te cubriría diez años y medio. No te puedes jubilar a los 50.

—¿Cómo que no? Pues es eso o la muerte. No veo más opciones.

—Sí, claro. A ver si te va a pasar como a Kierkegaard que, cuando se le acabó la herencia y le dijeron que estaba arruinado, salió del banco y cayó fulminado.

LUNES 1. Muerte por cocotero

Un aspecto positivo de volver al curro (además de tener un curro) es que una está a salvo de la que, en mi opinión, es una de las muertes más crueles que existen: por caída de un coco. Imagínese estar tumbado plácidamente bajo una palmera y, de repente, despertarse en el otro barrio. ¿Sabía usted que se producen 150 fallecimientos anuales por esta causa -más que por ataques de tiburones-? Pero no se preocupe: primero, porque esta cifra es un mito de Internet y, segundo, porque me temo que ni a usted ni a mí nos sucederá hoy.

MARTES 2. Pagar a Cupido

He ido a ver Materialistas y me ha parecido un retrato de nuestro tiempo que hace cinco años habría sido impensable. Primero, porque el oficio de la protagonista, Dakota Johnson, ni existía: es una ‘matchmaker’, una celestina de alta gama y, segundo, porque la visión del amor que retrata es tan despiadada y frívola que solo en nuestro 2025 puede ser celebrada. Estamos ante el romanticismo de la generación Zeta, un cálculo que mide el ‘valor’ de las personas en función de su altura, peso y salario. Esclavos del ‘like’ o del ‘qué dirán’ digital, ya no buscamos enamorarnos, sino fichar al ‘candidato idóneo’ para nuestro perfil de Instagram.

MIÉRCOLES 3. Anti-libido

¿Qué espera usted de una primera cita? ¿Qué cualidades busca en el otro? La protagonista de la película opina lo siguiente: «Las mujeres en la primera cita no piensan en el hombre con el que se van a casar, sino en el hombre con el que se van a quedar hasta que se cambien los pañales mutuamente». Me parece una tontería mayúscula. El amor, Eros, es pulsión vital, deseo y atracción sexual, mientras que el Tánatos, su reverso oscuro, representa la decrepitud y la muerte. En otras palabras, no hay nada más anti-libido que un orinal y un gotero. Si lo que buscamos es una relación duradera, conviene empezar por lo fundamental: que sea placentera.

JUEVES 4. Otro autor francés

«No creo en las bellezas que se van revelando poco a poco, a poco que nos las inventemos; solo me importan las apariciones», Pierre Michon (Los dos Beune).

VIERNES 5. Cuentas y cuentos

Mi compañero analiza nuestras finanzas postvacacionales y llega a una inesperada conclusión: «Yo creo que nuestra flexibilidad con el dinero es al mismo tiempo nuestra ruina y nuestra grandeza».

