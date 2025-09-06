La quita de mi deuda

Me pregunto yo, desde mi ignorancia, cómo me hubiera sentado que, cuando estaba pagando la hipoteca de la compra de mi casa en Murcia al 17% de interés, la cama aparte, un alma caritativa me hubiera dicho, ‘oye, tontucio, que de tu deuda me encargo yo. Dedícate a gastar tu dinero en sacar a tus hijos adelante; gástate las perras en darles una buena educación, cómprales zapatos nuevos que los llevas medio descalzos, y mándalos a Inglaterra un año a que aprendan inglés, a la vez que se pulen un poco, que buena falta les hace’.

Claro está que a esta persona o institución que me estaba quitando la deuda podría yo haberle respondido incluso airadamente, un ejemplo: ‘Me la suda que me pagues la deuda. Lo que yo quiero es que me suban el sueldo para ganar lo mismo que ganan los profesores del País Vasco, porque el hecho de dar clases en un colegio o en un instituto de esta Región parece que trae consigo la miseria inmediata’. A esto, el donante quizás me hubiera podido responder: ‘Pero, gilipollas, ¿por qué no agarras esto y luego hablamos de lo otro? De entrada, que yo me haga cargo de la deuda ya te quita los intereses que tienes que pagar cada año por el préstamo, o sea, que esto te sube el sueldo de inmediato’.

‘Sí, sí,’ podría yo responder un poco, o un mucho, cabezón, ‘puede ser igual, pero no es lo mismo, como decían Martes y Trece. Yo prefiero que tú me des el dinero y ya me lo gastaré en lo que quiera, y, si quiero pagar la deuda, la pago, y, si no, pues me lo gasto en bacanales a la romana o en una vuelta al mundo en primera clase. Me da rabia que me des órdenes, payo. Además, que sé que esto me lo quieres pagar porque algunos te tienen cogido por los mismísimos y te han pedido que se lo abones a ellos, y para no quedar mal, pues también me lo pagas a mí. Y es verdad que, si se lo pagas a ellos y a mí no, ya estaría yo armándote la marimorena exactamente por lo contrario de lo que te la estoy armando ahora. Eso lo reconozco’.

‘Ya lo sé’, quizás diría él, o ella, que todavía no le he puesto sexo al pagador, que añadiría. ‘Si te conozco de atrás. Con tal de estar en contra de lo que yo haga o diga, tú incluso estás dispuesto a que tus hijos tengan menos posibilidades en sus vidas. Que te piden dinero para ir al cine, pues le dices que eso no es necesario; que te lo piden para comprarse libros, pues con gritarles que no te llega la pasta para esas cosas porque tienes que pagar la deuda, pues que te quedas tan tranquilo. Además, reconócelo, a ti te ha llamado tu primo Paco y te ha dicho que él le ha respondido al donante que se meta la pasta donde le quepa, que tienes tú mucho orgullo y mucha dignidad para consentir que venga alguien a pagarte la deuda.’

Al decir lo anterior, es verdad que quizás yo pensaría: ‘A lo mejor tiene razón, porque es verdad que me ha llamado Paco y ha dicho que están intentando pagar las deudas de todos y cada uno de los miembros de nuestra familia, y que ha dicho mi abuelo, el patriarca de los Nieto, que la consigna para los que estamos en el ajo es decir que no a todo, aunque se trate de una idiotez como esta de no dejar que nos paguen lo que debemos y podamos gastar nuestro dinero en otras cosas. Y, al preguntar yo por qué, me ha dicho Paco: ‘tú calla y obedece o te vamos a pegar de ostias. Si quieres llegar a algo en esta familia, tienes que hacer lo que diga el abuelo, o nuestra prima, la de Madrid, y si no lo haces conseguiremos que te echen del instituto diciendo que te dedicas a la trata de blancas, por ejemplo’.

Puestas las cosas así, mi problema sería cómo explicarles a mis hijos que no acepto que me paguen la deuda y que deben seguir como están, descalzos y desnudos, como los ángeles –me refiero a descalzos de actividades extraescolares, de gimnasio, de un violín que me pidió uno de ellos para aprender a tocar, ya ves tú, o de las entradas para un concierto que va a dar uno en Madrid, que no sé cómo se llama, pero que cuestan a 300 euros-. La verdad es que resulta difícil de comprender mi actitud.

