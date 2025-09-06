Trump debe de estar que trina. No es para menos. El omnipotente presidente chino Xi Jinpin «le está haciendo la garigola». El pasado miércoles no solo le mostró en Pekín su apabullante fuerza militar, sino que quiso dejarle claro, además, con quién va a contar para ejercer ese nuevo poder global.

Así están los tiempos. Todos pendientes, por un lado, de un descerebrado magnate que no hace otra cosa que amenazar y desestabilizar con su chulería al mundo; y por otro, de una troika imprevisible, cuya entente fue escenificada en el palco de honor de Tiananmén, con Xi flanqueado por el norcoreano Kim a su izquierda y Putin a su derecha. «Una conspiración contra Estados Unidos», ha reaccionado el inquilino de la Casa Blanca, cayéndose de la higuera, ante la congregación pavorosa de unos autócratas con quienes hasta hace poco presumía de mantener buenas relaciones.

Dicen por ahí que Trump ya ha empezado a tomar conciencia de la magnitud de su tragedia. ¿Cómo reaccionará el león herido y ridiculizado? ¿Y Europa, tiene algo que decir en todo esto?

