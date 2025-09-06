Después de todo un tiempo de Miradas, más o menos Furtivas, me apetecía empezar septiembre con otra mirada, quizá con aquella mirada compartida y, por tanto, menos furtiva, que llamamos ‘retrato’ y que tanto me ha caracterizado como fotógrafo a lo largo de mi vida.

Para ello escogí a Jenny (Jenifer González Pérez), una chica a la que no conocía personalmente, pero cuya espalda, brazos y cabeza, reflejados en una imagen que le tomé hace ya muchos años mientras ensayaba en una academia de baile, había servido para ilustrar el cartel de la pasada Cumbre Flamenca en Murcia. Aprovechando que iba a pasar por casa para recoger unos cuantos carteles que le había guardado, decidimos también realizar una sesión de retratos. Y, efectivamente, la cara es el espejo del alma.

Ahora, observando detenidamente esta mirada, quién no diría que se trata de una persona valiente, decidida, inquieta, inteligente, empoderada, rebelde, sagaz, atrevida…; de belleza, para qué hablar; entonces, ¿le falta algo para ser perfecta? Pues creo que no, porque junto a todas esas virtudes citadas que le afloran con solo mirarla, también sobresale en la distancia corta su constante y evidente necesidad por encontrarse, por saber realmente quién es y qué busca. O sea, el todo y la nada a la vez. ¿Alguien da más?

