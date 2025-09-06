Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) lucha contra un incendio en Ourense. / Efe/Brais Lorenzo

Por si en Navidad fuera poco... carbón también en verano. Negro para los bosques y la vida. Aunque no cabe hablar de frustración, pues es fruto de nuestros deseos. Cuando toca meter la carta real en el buzón o en la urna, aún más real, hace tiempo que lo hacemos con los renglones torcidos, anhelando pagar menos impuestos sin apreciar que ello conlleva la reducción de servicios públicos, como la extinción de incendios.

Al menos en las comunidades más afectadas por las llamas o el cambio climático, que generan también catástrofes como la dana, pedimos que nos traigan a los que niegan el cambio climático y a los que priorizan la tauromaquia sobre el medio ambiente. Nos quemamos a lo bonzo y, a tenor de las encuestas, ríete tú de la mayor pira jamás vista.

Razón llevaba Krahe cuando cantaba las bondades de la hoguera, aunque él jamás imaginaría que, por fin, iba a ser un ídolo de masas.

Y qué decir del jefe de la oposición que pasó a la historia como Bambi por su predisposición al pacto. Hoy, el gallego huye del acuerdo como del fuego, generando no sólo chispas, sino, si es necesario, la combustión de todo el sistema democrático.

Lejos queda el tiempo en que una ardilla cruzaba España de árbol en árbol, pero aún es posible que te partan el alma cuando en el gran triángulo de provincias colindantes de Galicia, Castilla y León y Extremadura arden los sueños de miles de personas afectados directamente y, con ellos, el de todos los que amamos la naturaleza. Humo y destrucción que fomentan, en el debate público, humo y destrucción.

Aun sin llamas, arde España. Nunca había sentido el bochorno de estas tierras murcianas, tan generosa también en su paisaje verde, en mi tierra paterna de Valladolid, allá por Siete Iglesias de Trabancos. El cambio climático no sabe de fronteras competenciales.

O mantenemos la cabeza fría, apartando a los pirómanos que utilizan la política para dividir, o todo se convertirá en ceniza.

