Urtasun o el misterio de su ministerio

Hubo un tiempo en que la cultura, para el PSOE, era algo importante. Tanto que en sus etapas de gobierno se convirtió en eje fundamental de sus políticas. No es que con ellas contentara a todo el mundo ni que resultaran indiscutibles, sino que merecían una primerísima atención. Además, tenían una voluntad de transversalidad, es decir, lo que se predicaba desde el ministerio o las consejerías alcanzaba al resto de la Administración correspondiente. Había una apuesta real por la cultura, de tanta importancia como por la educación en el entendimiento de que ambas venían a ser la misma cosa, consecuencia una de la otra.

Me pregunto qué ha sido de aquella convicción que se traducía en propuestas avanzadas y en apoyos a la iniciativa privada más dinámica. Llevo varios meses anotando en un bloc el contenido de las comparecencias públicas del actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun (entrevistas, aparición en los informativos de televisión...) y en todas sin excepción se refiere a las cuestiones políticas del momento. Ni una sola mención, ni por despiste, a lo que constituye su ocupación institucional. Su imagen es la de portavoz de Sumar, a veces indistinguible del PSOE, atentísimo al acaecimiento político, pero nadie diría que es el responsable de la cartera de Cultura. Lo más que se sabe es que se propone ‘descolonizar’ los museos, es decir, descontextualizar la Historia en vez de datar sus irreversibles hitos para hacer pedagogía.

El ministro de Cultura es una figura a la que se ha de suponer, sin renuncia a sus convicciones, una actitud de superación de la ideología, pues la cultura, cuya dimensión es la pluralidad, muere con ellas. Urtasun representa lo contrario; es un político de sesgo para quien la cultura es solo un pretexto colateral, en realidad invisible para su interés.

De la importancia que este Gobierno otorga a la cultura da cuenta el intento por TVE, frustrado por la audiencia, de llenar las tardes con la basura desechada por Tele5. Muy coherente todo.