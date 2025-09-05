Parece ser que en todos los parlamentos se miente en los currículos

«Cántame a la sombra de los pinos», dice María del Monte (de ahí su apellido) en una mítica canción de la folclórica andaluza. Esta tonadillera ha sido la precursora de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, y más concretamente en el Congreso de los Diputados. Perdón, que ya no se llama así, aunque lo diga la Constitución (como si ésta pintara algo), sino solo el Congreso, para proteger a las diputadas del machismo que irradia aquella denominación. Sin embargo, lo que no es machista son los audios de sus colaboradores del Peugeot o los denunciados e investigados que pertenecen a sus coligados independentistas. Como tampoco lo es que siempre se diga primero el masculino, después el femenino, y a veces el neutro, para demostrar lo feministas e inclusivos que son los ministros que reciben órdenes inmediatas y diarias del jefe.

Es verdad que desde siempre parece ser que los currículos de vida están para ser engordados y trucados, faltando a la verdad más pura. Pero una cosa es decir que tienes un inglés de Oxford y no de Churra, y otra cosa es decir que eres licenciado, doctor, o alumno sobresaliente de másteres en la especialidad que más te interesa y lo presentas en el Congreso (de los Diputados, con perdón). Mal está que mientas en los mismos ante una empresa, porque puedes perjudicar a otros/as/es candidatos/as/es que se presentan al mismo puesto, pero al fin y al cabo engañas a un particular y a un empresario, que no te va a pagar con dinero público. Pero peor está que mientas en tu currículo ante un organismo oficial, ya que vas a cobrar de todos los españoles a los que engañas inventado titulaciones según convenga a tus propios intereses.

Sabido es que no hace falta tener título universitario para ser inteligente e incluso para saber más que un titulado o doctorado en una materia determinada. Como también es sabido que un electricista (tenemos ejemplo al menos de un ministro en los anales de nuestro país) o cualquier otro profesional que solo ha visto la universidad desde lejos, cuando pasaba con el coche oficial, son ministros y ministras. Y es que últimamente éstos se han caracterizado por su ausencia de preparación universitaria, lo que en sus intervenciones públicas queda en evidencia, y sobre todo en sus oratorias parlamentarias, donde el insulto ha sido su bandera y no la reflexión, la prudencia y la solución de los problemas de su departamento ministerial. Sus incontables asesores no sirven más que para alabarlo y así seguir en sus sabrosos y jugosos puestos de enchufe. Dice el inefable Revilla, ex presidente de Cantabria, de verbo fácil y certero, asiduo colaborador en la televisión -que por cierto el rey demerito erróneamente ha arremetido contra él, porque perderá si sigue adelante-, que el mal de Sánchez no es tanto el rodearse de gente no preparada, como el hecho de hacerlo de los que le adulan, le pelotean y le dan la razón en todo, porque saben que el que le lleve la contraria tiene los días contados en su carrera política.

En todas las casas (partidos) cuecen habas, y parece ser que en todos los parlamentos últimamente se miente en los currículos que se presentan para darse importancia o engañar a todos los españoles. Si a eso se le adiciona que a la no universitaria se le da una cátedra por ser quien es, no me extraña que habiendo pasado de soslayo por la universidad, asistiendo por ejemplo a un par de clases y después no ha vuelto porque no se enteraba de nada, o se dio cuenta de que iba a tener que estudiar, porque licenciarse en una carrera universitaria no es un regalo que caiga del cielo, la frustración te haga autolicenciarte, si no doctorarte, presentando un historial académico en el Congreso de los Diputados/as/es (así no hay que cambiar el nombre) diciendo que tienes dos carreras universitarias, una tesis ‘cum laude’ y una preparación tan alta como para saber decir «se me» y no «me se». Si te cazan, dimites. O no, porque tienes cara para eso y para más, como plagiar tesis, inventar títulos universitarios o engordar currículos con cursos y experiencias inexistentes, aunque después se vean reflejadas esas mentiras en tus intervenciones públicas, donde tu mayor recurso es decir «y tú más».

Así canta este país a la sombra de los pinos, y miente a la sombra del Congreso de los Diputados/as/es.

Suscríbete para seguir leyendo