Se acaban de cumplir diez años de la foto de la vergüenza. Diez años de la fotografía que nos heló la sangre y nos arrancó el alma. Diez años del certificado de defunción de la humanidad en Europa.

En la madrugada del miércoles 2 de septiembre de 2015 la fotógrafa turca Nilüfer Demir fotografío el cuerpo sin vida del pequeño Aylan Kurdi en la playa Ali Hoca, en la costa suroeste de Turquía, ahogado junto a su madre y su hermano mayor al intentar cruzar hacia la isla griega de Kos huyendo de los horrores de la guerra en Siria.

No sé si ustedes visualizan la imagen, les aseguro que a mí no se me va de la cabeza, y a veces, no sé muy bien por qué, suelo buscarla y volverla a ver. Reconozco que me hace daño, mucho, pero me siento en la obligación de mirarla para no sentirme cómplice de la indiferencia. Una indiferencia que se ha extendido en la sociedad a modo de metástasis con el objetivo de deshumanizar nuestras conciencias, y vaya si lo está logrando.

Sé que es incomodo y doloroso enfrentarse al cadáver de Aylan Kurdi tumbado boca abajo a orillas del Mar Egeo. Pero también creo que hacerlo es, probablemente, la única forma de honrarle y empatizar con el sufrimiento ajeno.

La foto de Aylan Kurdi simboliza no sólo el fracaso de las actuales políticas migratorias sino el suicidio moral de nuestra civilización, otra vez. Otra vez porque la humanidad ya se suicidó en Auschwitz, que pronto lo hemos olvidado, y lo está volviendo a hacer poniéndose de perfil y haciendo la vista gorda ante la barbarie que asola la franja de Gaza.

Solo tenía tres años, tres años. Su único delito fue huir junto a su familia de un país en guerra. Un niño de tres años que podría haber sido cualquiera de nuestros hijos. Es para enloquecer y se me pone el vello de punta cada vez que pienso en ello y veo su frágil cuerpo tirado sobre la arena.

Ejercitemos nuestra memoria y que el alzheimer histórico no se apodere de ella. Conozcamos bien la historia para no volverla a repetir. No hace ni cien años, en nuestros barrios, en nuestros hogares reinaba el imperio de la guerra, el imperio del terror. Por muy seguros y confortables que nos sintamos ahora, créanme, no estamos exentos de, en un futuro, volver a vivir una situación similar. El Dios de la guerra es poderoso y, por lo general, acaba saliéndose con la suya e imponiendo su ley.

No nos creamos mejor ni superiores a nadie. Todos somos hijos de la madre tierra y por consiguiente todos tenemos derecho a movernos libremente por ella.

Querido Aylan, te prometo que seguiré mirando tu foto. Lo haré para honrar tu memoria y la de todos aquellos que todos los días pierden la vida ahogados en la mar buscando un futuro mejor, o mejor dicho, un futuro.

Ojala algún día tu foto, la foto de la vergüenza que nos condenará en el juicio final, sea la foto de la esperanza y que nunca, jamás, ningún niño, ningún ser humano, tenga que morir huyendo víctima de los horrores provocados por la raza humana.

