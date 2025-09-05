El dinero del piso

El tío Braulio había hecho dinero. Nadie podía negarlo. Tenía ojo para oler sogas de ahorcado, y ver oportunidades invisibles al resto de miradas. Su tienda de telas y otras cosas estaba en la esquina de la Plaza de Santa Isabel. Ahora hay un restaurante, pero, cuando pasamos por allí cerca, Isabelica cuenta cómo había que cerrar las persianas a la hora del cierre, para que dejara de entrar la gente. El tío Braulio sabía qué cosas había que traer a la tienda, para atraer, valga la redundancia, a la gente a comprarlas.

No había nada que escapara a su mirada. Observador y exigente, era capaz de adelantarse a lo que seguramente querría la clientela, y hacía disponer a los empleados los géneros, de ésta o aquella manera. De hecho, uno de ellos montó, cuando se hizo mayor porque entró de aprendiz, una cadena de tiendas de moda muy exitosa, y siempre que veía a Isabelica le decía lo mucho que había aprendido de don Braulio.

Blasico era uno de los dependientes, y aunque eran también cuñados, en la tienda no había parentesco que valiese. El pobre vivía con su sueldo, y a pesar de que era maestro, la seguridad del salario en la tienda le había disuadido de buscar otra cosa.

Sabía que el cuñado era pesetero y rácano, pero el día que supo que le quitaba dinero de su nómina, con excusas de seguros y otros inventos, para quedárselo él, a pesar de la fortuna que amasaba, toda la mansedumbre que tenía Blasico desapareció por completo. Se fue hacia Braulio hecho una furia, y le sacudió de las solapas. Hasta se pegaron tortas. «¡Dame ahora mismo lo que es mío!». El otro prefería dos bofetadas antes que aflojar un real, y no permitió reconocer el engaño. Así estuvieron forcejeando delante del resto de empleados, que miraban entre avergonzados y miedosos, hasta que Blas se fue de allí, humillado y vencido, sin saber si volver al día siguiente, o buscar otro trabajo.

Aquel episodio pasó...Todos conocían cómo era don Braulio. Y la cosa quedó en el olvido.

Con el tiempo, a Blasico se le presentó la oportunidad de comprar una casa. Ya tenía mujer y dos hijas pequeñas, y bastante habían esperado las pobres para tener una casa propia. Había hecho cálculos y casi le llegaba, así que fue a ver si, con lo que tenía, podía cerrar la venta de la casa y pagar el resto poco a poco.

Antes de llegar, reconoció de lejos la silueta de su cuñado Braulio, hablando con el dueño. «Lo que faltaba», pensó. «Se me ha adelantado el muy ruin».

No se sorprendió de que fuese Braulio quien tomara la palabra. Estaba acostumbrado a su olfato y creía con toda su alma que le había birlado la oportunidad de tener su casa.

«Con el dinero que te fui guardando, le he dado al dueño lo que te falta. De otro modo, no podrías decir que hoy te has comprado una casa». Y así, sin más, se volvió a su tienda. Blas se quiso tirar a abrazarlo, pero Braulio no iba a dejar desatendido el negocio por quedarse hablando con el sentimental de Blasico.

