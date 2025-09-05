Dana: los deberes sin hacer

Otra vez nos va a pillar con los deberes sin hacer.

No le descubro a nadie nada nuevo si afirmo que en la Región de Murcia sufrimos inundaciones con bastante frecuencia: las últimas en 2019, y las anteriores en 2012, y antes de esas hay documentados más de 200 episodios históricos de inundación. La tónica común en todas ellas es que, después de un episodio grave, se adoptaban las medidas preventivas necesarias con la tecnología disponible en cada momento.

Gracias a ello, a finales del siglo XX se desarrolló un ambiciosísimo Plan de Defensa contra Avenidas que nos ha dejado obras hidráulicas importantísimas que, aunque la gente no lo sepa, han salvado miles de vidas. La presa de Santomera salvó poblaciones enteras de miles de personas en la dana de 2019, y el encauzamiento del Reguerón -y el del propio Segura- ha salvaguardado la ciudad de Murcia ya varias veces. El problema es que, una vez hechas, nadie sabe lo que hubiera pasado si no estuvieran.

Pero lo que me alarma de verdad es que estas buenas prácticas ya no se siguen, ya no se reacciona tras un episodio de lluvias intensas que ha producido inundaciones relevantes.

No se ha hecho nada eficaz para proteger a la población tras la riada de San Wenceslao que arrasó pedanías de Lorca en 2012, ni tras la dana de 2019, que azotó gran parte de la Región de Murcia y Vega Baja, con especial incidencia en el Mar Menor.

El Ejecutivo está incumpliendo el Plan de Inundaciones y poniendo en riesgo a la población por motivos políticos

El gobierno central, que tiene la competencia exclusiva en las actuaciones sobre el Dominio Público Hidráulico, es decir sobre los cauces, hace años que ha renunciado a hacer obras hidráulicas, únicas infraestructuras capaces de defender a la población frente a las avenidas.

Lo hace por motivos exclusivamente ideológicos, porque la exministra Teresa Ribera impuso una línea de «renaturalización» de ríos que nadie en la administración estatal se atreve a cuestionar, pese a que «lo natural» en los ríos mediterráneos sea desbordarse, inundar y arrasar todo lo que encuentran a su paso.

Una estrategia suicida, que ha mostrado toda su crudeza en la dana de Valencia, y que no hizo lo mismo en la de nuestra Región, porque ya había obras hechas antes de que llegara a gobernar esta temeraria.

Este verano ha sido bastante caluroso. Y esto ha hecho que la temperatura del mar Mediterráneo se encuentre 3ºC por encima de la media. Los expertos dicen que es por el cambio climático, y yo no lo cuestiono. Pero todo el mundo sabe en esta tierra que cuando el mar se calienta el otoño es más propicio para danas (antes gotas frías).

Así que lo que sí cuestiono es que si tenemos el mar caliente por el cambio climático, ¿por qué no se adoptan las medidas conocidas para paliar sus más devastadores efectos?

Sea cambio climático o no, la realidad es que el gobierno de España tiene aprobado un Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones desde 2015, que prevé la ejecución de varias obras de defensa contra avenidas (Presas de Béjar, Torrecilla y Biznaga en Lorca, presa de Tabala en Murcia, Colector Norte, encauzamiento de Biznaga, correcciones hidrológicas en San Javier…). El propio Plan establece la obligación legal de haber ejecutado ya la mayoría de estas obras, pero el Ejecutivo lo está incumpliendo y con ello está poniendo en riesgo a la población, y lo está haciendo por motivos políticos.

Llevamos bastante tiempo denunciándolo, lo hacemos con frecuencia, y no hacen caso alguno, no se han movido ni un milímetro. Así que les sugiero que guarden este artículo, y que lo saquen el día después de la próxima riada, que vendrá más pronto que tarde, y recuerden que otra vez nos va a pillar con los deberes sin hacer, pero que esto no será por «inutilidad de los políticos», sino porque algunos han tenido la voluntad política de no cumplir con su obligación.

