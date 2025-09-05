Camarero, por favor

Hay cálculos más o menos precisos sobre el tiempo que la gente pierde en los atascos, pero no se ha medido, que yo sepa, el tiempo que perdemos intentando que los camareros nos hagan caso en el bar, un restaurante, y (por citar el pasado inmediato que motiva esta reflexión) el chiringuito playero. Este último destaca sobre todos porque, al estar al aire libre en gran parte y ser un negocio de temporada, pillar a un camarero atento puede ser una empresa prácticamente imposible. La pregunta que me hago cada vez es por qué la tecnología disponible no llega nunca a este sector. Ampliando la reflexión, por qué un país donde la hostelería y el turismo representan el 15% del PIB se sigue trabajando en los locales como en la prehistoria tabernaria de Curro Jiménez. No hay que ser un figura de la innovación para imaginar cómo debiera funcionar un local de restauración con dotación tecnológica. Y no me refiero a los QR que se prodigaron durante la pandemia y se han quedado con nosotros desde entonces. Precisamente ver las cartas en un móvil me parece un franco retroceso comparado con la experiencia de una carta en papel bien diseñada.

Habría que empezar por una app funcional que permita seleccionar lo que quieres pedir, identificando la mesa en la que estás. Esta app debería tener registrada tu tarjeta. No es tan complicado y ya existen apps de este tipo para el sector del delivery. El pedido debe llegar a la cocina y a los camareros, que deben estar pertrechados con una tablet que recoja toda la información. Los clientes deben poder avisar a un camarero, como avisan a las azafatas de los aviones. Es una funcionalidad más que nada psicológica, para no sentirse perdido entre el barullo.

Finalmente, pero no menos importante, el pago se debe hacer por la app, aunque las máquinas de pago en cash cada vez más extendidas deberían servir también. Si es penoso que no te tomen el pedido al sentarte, o no poder preguntar cómo va, lo realmente patético es no poder irte porque no acuden para cobrar la cuenta.

