Toma el dinero y corre

Que lo que llaman quita de la deuda de las autonomías es consecuencia de un cambalache más con Cataluña no lo niega ni el Gobierno. En ningún caso se habría sugerido esa gracia si no fuera una exigencia de Ezquerra para empezar a pensar en apoyar los Presupuestosde Sánchez. Pero esta circunstancia no es una novedad; por el contrario, es el molde con que se ha ido construyendo el Estado de las Autonomías desde la fórmula inicial del ‘café para todos’ que ingenió aquel ministro, Manuel Clavero Arévalo, que se ganó el recuerdo de la Historia como un trasunto del señor Valdés.

Habría que empezar por admitir sin rubor que si hoy la Región de Murcia dispone de la condición de Comunidad autónoma es porque Cataluña exigió en la Transición un Estatuto propio. Para evitar excepcionalidades como la catalana, la vasca y la gallega, que reivindicaban la autonomía que había quedado congelada por la Guerra Civil, el nuevo Estado democrático se configuró como una caja de quesitos en que cada uno de los territorios disponía de similares instrumentos políticos y una delegación de competencias más o menos equivalente. La provincia de Murcia nunca se había planteado esta fórmula y se incorporó obligadamente a ella, con gran despiste incial incluso sobre la amplitud de su perímetro y en permanente debate sobre si debía aventurarse con otras circunscripciones vecinas como compañeras de viaje.

Desde entonces, todos los avances de que la Región ha disfrutado como entidad autonómica se deben al tirón político de Cataluña, que nunca ha perdido la iniciativa en esa cuestión, tanto con Gobiernos del PSOE como del PP. Cada uno de esos pasos ha generado escándalos por la gravedad de las cesiones, pero el resto de las autonomías se han beneficiado de ellas, y esto con independencia de que los objetivos de una parte de la clase política catalana tengan una intención consabida, ajena al resto. Pero el ‘procés’ es, a la vez, para las demás regiones, también un proceso: el proceso de avance autonómico.

Por tanto, renunciar a la quita es una ingenuidad: no daña al Gobierno, sino que lo alivia de pagar los intereses que no sean de Cataluña. La solución: toma el dinero y corre. Y después, a criticar esa decisión, que es gratis.

