No hay quien pare al coche eléctrico chino

Hubo un tiempo en que los europeos inventaban, pero eran los estadounidenses los que desarrollaban las industrias que surgían de esa invención. La fuerza económica de un país a partir de la revolución industrial se mide precisamente en eso: construir industrias basadas en la innovación. Esa ha sido la tragedia de Europa y por qué nos estamos quedando atrás: los innovadores se marchan en cuanto pueden a Estados Unidos para encontrar el capital riesgo que dé viabilidad industrial a sus ideas sobre el papel. Siguiendo este modelo, el golpe de timón del mundo actual en dirección a Asia ha permitido que los chinos se apropien de una tecnología que parecía destinada de nuevo a florecer en territorio americano, el coche eléctrico.

La muestra evidente está en los datos: una caída brutal en las ventas de Tesla y un aumento también brutal de las ventas de BYD, que luchan actualmente codo con codo por convertirse en el mayor fabricante mundial de coches eléctricos. Elon Musk con Tesla, fue el Mesías del coche eléctrico cuando nadie daba un duro por él. No solo diseñó un modelo operativo -muy insípido de formas para no aparecer demasiado rupturista frente al consumidor medio sino que fue capaz de fabricarlo en cantidades mayores cada año. Se equivocó de parte a parte con el cybertruck, con un diseño horroroso que confunde el futurismo con la vulgaridad, que ha sido incapaz de fabricar con la calidad exigible. Su aventura como ejecutor de la restructuración de la burocracia americana de la mano de Trump ha acabado de hundir su imagen pública y, de paso, la de Tesla. El momento no podría haber sido peor.

Los expertos avisaron de que los chinos podían tomar ventaja en la industria del automóvil por la simplicidad de fabricación de los coches eléctricos. Habían fracasado en su intento de replicar los coches de combustión, donde los alemanes dominan, pero han triunfado sin duda con una tecnología mucho más simple, merced a su apuesta por la mejora y el abaratamiento de las baterías. Los chinos ya dominan esta industria y ni Estados Unidos ni Europa son capaces de pararlos.

