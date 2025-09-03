Para un chiquillo, los primeros días de septiembre en un pueblito del Mar Menor son la primera consciencia de la falacia de la eternidad. Es un aprendizaje intuitivo, nada racional, pero se instala en el cerebro como una constante gravitatoria. Los amigos se habían ido marchando a sus casas de la ciudad y las calles de la urbanización se quedaban prácticamente vacías. Los últimos días daban pie a una sensación de abandono con el sol declinante hacia el solsticio de otoño, languideciendo en los atardeceres cada vez más tempranos. La brisa del mar empezaba a dar algunas bocanadas de aires borrascosos y los campos traspiraban un poco de humedad en los paseos en bicicleta. El verano se había acabado y el regreso nos dejaba ensimismados en el paisaje visto desde la ventanilla del coche.

Años después, las cuitas de los tiempos adultos no desterraron por completo aquella primera noción de la melancolía. Las edades juveniles trajeron también los amores veraniegos, perdidos luego en evanescencias otoñales. Para cuando los paisajes vespertinos de la huerta traen los primeros olores a leña quemada, casi nada había perdurado. Pero, para ese tiempo, la vuelta al colegio había sido inevitable y la primera noción del tiempo efímero había dado paso a la del eterno retorno.

La vuelta de septiembre lo es también a las rutinas del nuevo curso. Las novedades son pocas, porque los ciclos siempre tienen curvaturas similares. Hace tiempo que no hay exámenes de septiembre, aquella segunda oportunidad que se presentaba tras las soporíferas tardes de estudio veraniego, ha sido adelantada a junio, en un alarde tan presuroso –se denomina convocatoria de julio– que suena a precipitación y no es la lluvia tan ansiada.

La prisa es el mal de esta civilización urbana. Queremos que todo empiece y se haga rápido. Urge pedir los libros del cole y el material del nuevo curso. Revisar los clientes y los proveedores y apuntarlo en la agenda parece tan largo que la RAE admite ‘agendar’ y hasta el americanismo ‘calendarizar’ ya se oye en emisoras de radio peninsulares. Será un síntoma de la edad, pero a mí me parece que un idioma rico en expresiones y connotaciones no necesita fórmulas urgentes que parecen recursos de repetidor.

Programar las actividades extraescolares es otra urgencia tan vital que es casi mortal. Clases de inglés, aunque el método de la academia particular sea muy distinto al aprendizaje curricular del colegio. Que todos los niños aprendan inglés, aunque sea del revés. Por supuesto, actividades deportivas y otras extraacadémicas. Luego aparece un niño con kimono en la clase de música y una niña con el violín en la de judo, porque se han cruzado las actividades en la agenda.

Todavía no hay pizarras digitales o tabletas didácticas para todos los alumnos, cuando sesudos estudios psicopedagógicos concluyen lo que ya sabíamos todos, que las tablas de multiplicar se aprenden mejor cantando o con el primitivo ábaco. Luego hablaremos de la basura tecnológica.

El nuevo curso para los mayores también nos devuelve la urgencia de acabar con los conflictos que se eternizan. No es una contradicción con el primer párrafo. Simplemente, volver la vista hacia otro lado no hace desaparecer el horror de las guerras que nos avergüenzan como civilización. Otras, que no llegan a ser bélicas, no sonrojan menos, porque el escaparate público en el que vemos la camarilla política es un espejo de nuestra sociedad, al modo de El retrato de Dorian Gray. Nuestros pecados colectivos se muestran en los rostros que nos representan. Nosotros, la sociedad civil, permanecemos adormecidos en una lánguida siesta estival mientras los incendios se expanden en pirocúmulos infernales.

Volviendo a la melancolía del pueblo veraniego que se vacía en septiembre, también esos sueños se desvanecen. Los últimos días de aquellos veranos interminables se acompañaban del rugido sordo de los primeros vuelos de los cadetes de la Academia General del Aire, como los que iniciará la joven princesa, hoy rodeada de la farándula que le escolta con tanto bombo y platillo como aire y viento. Naderías para el entretenimiento de la plebe. En aquellos tiempos que recuerdo, cuando una aeronave superaba la velocidad del sonido, el estruendo retumbaba en las paredes de la casa. En la mente infantil calenturienta, no imaginaba que fueran las percusiones de La llamada del Destino, como se denomina la Quinta Sinfonía de Beethoven.

La idea de pueblo fantasma resurgiría años más tarde, ya universitario, cuando volvía solo a aquella casa veraniega para preparar alguno de los terribles exámenes orales de final de curso. Llegaba de noche, recorría las calles vacías y entraba en casa con una sensación casi fantasmagórica, entre el coco del examen, la imagen amenazante del catedrático, cierta sensación de desamparo y el olor a salitre de la humedad que rezumaban las paredes de la casa tanto tiempo vacía. Un poco después, me sobresaltaban las campanadas de una ermita cercana, propagadas en el silencio de la noche como los compases de Una noche en el Monte Pelado de Músorgski.

Pero esta música la reservaremos para más tarde, para las primeras noches de noviembre. Para entonces, continuarán abiertas las fosas en Gaza y los genocidas seguirán impunes. Parafraseando a Monterroso, cuando despertemos, el dinosaurio todavía estará allí.

