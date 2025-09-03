Mirando al dedo

Tengo la sensación de que, con el conflicto de Gaza, nos están haciendo mirar al dedo. Pero no parece un problema local y mucho menos puntual. Es un conflicto largamente meditado y con un objetivo claro: poner patas arriba el orden planetario surgido tras la II Guerra Mundial.

Para una poderosa clase dirigente, con una insultante concentración de riqueza, lo de las democracias y el parlamentarismo ya no les sirve. Sirvió de algo durante el enfrentamiento ideológico con el bloque soviético para venderse como ‘los buenos’, pero ya pueden prescindir del decorado de cartón piedra.

Saben qué hacer con el futuro inmediato de la humanidad y lo van a hacer: ocho mil millones de humanos pidiendo comida y vida digna es demasiado para ellos y esa gran masa de harapientos son perfectamente desechables, dado que no generan beneficios ni son rentables para la clase dirigente. Los pobres dan muchos problemas.

Como dijo Rodrigo Rato en sus mejores momentos: «Es el mercado, amigo».

No, lo de Gaza no es un problema local. Es el principio de la Hoja de Ruta de los taimados supremacistas blancos donde ya han desechado la democracia y la ONU como método para dirimir conflictos.

El equilibrio ecológico del planeta, la superpoblación y el control de los recursos naturales se van a resolver matando siguiendo los principios más crueles de la economía. Como lo ha hecho siempre la humanidad. Pura biología.

Y ya no quieren disimular. No es casualidad que EE UU ya haya renunciado a participar en organismos internacionales que tratan de reequilibrar la riqueza y paliar pobrezas. Y tampoco es casualidad que sea Israel la que haya puesto en marcha un proceso de destrucción masiva industrial de un pueblo desfavorecido y menesteroso en su área de influencia.

A Israel y EE UU (tanto monta, monta tanto) les trae al pairo lo que pensemos los ‘delicaditos’ europeos porque, posiblemente, ya se haya pactado con China y Rusia el que ellos también puedan hacer lo mismo en sus respectivas áreas de influencia.

Los poderosos se han repartido, una vez más, a los humanos. Y han señalado los que sobran. A los no rentables.

Somos ocho mil millones infestando el planeta y la élite poseedora de todas las riquezas no quiere compartirla con negros, hispanos, moros… si son pobres y tullidos.

El proceso iniciado en Gaza es el comienzo de una limpieza de humanos a escala planetaria que solo ha sido posible iniciar (como pasó en la Alemania nazi) cuando sus ideólogos lograron el apoyo popular de la mayoría de sus conciudadanos en elecciones sucesivas.

Tienen democrática carta blanca y lo saben. Tanto en EE UU como en Jumilla y Torre Pacheco.

China y Rusia, donde sus dirigentes no necesitan el voto de nadie para mantenerse en el poder, sólo estaban esperando que Occidente, con sus puñeteras democracias, lograra alcanzar el mismo grado de deshumanización que ellos practican.

Y la limpieza de humanos indeseables ya tiene el apoyo popular necesario. Europa, como EE UU, también muestra esa deshumanización con partidos xenófobos copando escaños en todos los países.

Un nuevo orden mundial nos espera a la vuelta de la esquina: el de los ricos apropiándose sin contemplaciones del planeta y liquidando por la vía rápida a todas las culturas y razas que no sirvan ni sean útiles y rentables.

El dolor europeo de cuatro ofendiditos no los va a parar. Nadie puede pararlos armados como están hasta los dientes y bien financiados por los estados occidentales. Lo mismo este plan hasta ha sido diseñado por una IA debidamente informada de nuestra triste historia para repetir el bucle de las masacres colectivas con precisión quirúrgica.

Una vez más nos hacen mirar al dedo hasta que, como dijo Bertolt Brecht, sea demasiado tarde.

