Era temprano del pasado viernes y acudí al hospital de referencia del Área III por razones obvias. Al subir al ascensor, alguien le dio a la planta del sótano y allí me encontré con que una de las trabajadoras del servicio murciano comentaba con otro compañero, de forma indignada, lo que sucede con demasiada frecuencia, evidenciando lo que ya muchos sospechaban; las principales infraestructuras sanitarias de nuestra comarca están en estado crítico. Una rotura en las cañerías de agua provocaba importantes goteras en los bajos del centro, afectando directamente a áreas sensibles como la de informes y administración del primer sótano. El resultado pasa por ordenadores inutilizados, con el consiguiente caos en la gestión de documentos y una nueva alarma encendida por la falta de mantenimiento en un edificio que, no olvidemos, es el eje de atención sanitaria de más de 200.000 ciudadanos del Área III de Salud.

No es por vez primera que esto ocurra, y lo peor es que, quizás, no será la última. ¿Hasta cuándo se van a improvisar las soluciones de emergencia para problemas estructurales que requieren de cierta planificación, inversión y, sobre todo, voluntad política?

A la gravedad del hecho se suma otro elemento aún más preocupante; la ausencia de un fontanero, de verdad, de guardia capaz de atender estas incidencias fuera del horario habitual. ¿Cómo es posible que un hospital que nunca cierra -porque la salud no sabe de horarios- no tenga una capacidad de respuesta diligente ante emergencias básicas como una rotura de cañerías?

Todo esto contrasta, de manera dolorosa, con la imagen que las autoridades quieren vender. Hace apenas unos días, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, junto a la corte pepera, se paseaban satisfechos por las instalaciones del mismo hospital anunciando la adquisición de nuevos equipos de endoscopia digestiva, colonoscopia y gastroscopia. Una inversión necesaria, sin duda, pero que no puede maquillar las goteras que caen literalmente sobre los cimientos de nuestra sanidad.

Nos anuncian una inversión de 222 millones de euros para el Área III en los presupuestos de 2025, con partidas para quirófanos, sistemas contra incendios y unidades ambulatorias. Pero, ¿dónde están los fondos para lo básico?, ¿qué pasa con la renovación de las conducciones de agua, la impermeabilización de los sótanos o la presencia de personal de mantenimiento disponible las 24 horas?

Inversiones de vanguardia sí, pero sin olvidar lo esencial. De nada sirve tener la mejor tecnología si los informes no se pueden emitir porque los ordenadores han sido dañados por una inundación. De poco vale automatizar procesos si el personal no puede acceder a su puesto de trabajo por culpa de una nueva fuga de agua.

El Hospital Rafael Méndez no necesita solo promesas o inauguraciones con fotografía institucional. Necesita un compromiso real, sostenido y serio con su mantenimiento. Porque si seguimos ignorando lo fundamental, llegará el día en que ni la tecnología más puntera podrá salvarnos del colapso. Y ese día, todos habremos fracasado.

La sanidad de la comarca no merece más parches. Merecemos un respeto que empieza por cuidar lo que ya tenemos.

