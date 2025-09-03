Bienvenido, Lucas

Podría haber empezado por ahí y se habría ahorrado el trabajo de elaborar un argumentario sobre lo interesante que era que el líder de los socialistas murcianos se pasara la semana en Madrid de culivotante en el Congreso. En la Región de Murcia pasan cosas cada día, y la política no es un oficio adecuado para ejercerlo por control remoto. Y menos cuando el PSOE murciano se sitúa a mil millas del PP y a años luz del conjunto de la derecha. La oposición puede estar mejor o peor atinada, pero al menos que se ejerza de manera presencial.

Vale. Es el caso de los otros candidatos autonómicos (Alegría, Morant, Montero, Torres...), pero se trata de ministros, lo cual les da visibilidad, aunque es cierto que no siempre para bien. El PSOE murciano necesita un líder de cercanías, y parece que han tardado en comprenderlo. La delegación del Gobierno es el pequeño oasis de poder de los socialistas en la Región, y parecía absurdo que el secretario general no aprovechara ese foco.

Otra cosa es lo que significa. El lema de Lucas, ‘Valentía’, parecía sugerir, entre otras cosas, que podría plantarse ante algunas iniciativas del Gobierno central que no fueran de recibo en la Región (ya saben, eso de la Región primero, el partido después), aunque si se obstenta la delegación oficial de las decisiones del Consejo de Ministros mal puede ejercerse el más mínimo gesto de heterodoxia. Pero esto no se contempla, ni antes ni ahora, porque el PSRM es genuinamente sanchista hasta nueva orden.

Lucas tiene su lugar en la delegación del Gobierno porque en ella está instalada una parte de la maquinaria socialista: varios señalados miembros del partido trabajan allí, sean cuales sean sus funciones, y se supone que el cargo constituye un altavoz y una ocasión para salir en fotos, que es lo que un líder nuevo necesita para que lo identifiquen en las encuestas. También se requiere capacidad de gestión, de modo que es el resorte para ir adquiriendo experiencia.

El PP lo ha recibido con expresiones dramáticas: es una decisión electoralista, dicen. Pues claro: como cada una de las actuaciones del Gobierno regional. Vaya reproche.

