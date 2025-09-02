UE/Gaza: tarde y mal

Se sabe que las propuestas diplomáticas pasan por largos procesos de negociación. O de cambalache. Salvo que uno de los tratantes esté en una posición de prepotencia suficiente para imponer su santa voluntad. Pregunten a Trump. Por esas circunstancias ineludibles resulta que la proposición inicial rara vez alcanza tal cual se hizo el momento de la firma. Máxime si quienes rubricarían el acuerdo parten de posturas muy distintas. Por eso se antojan timoratas las quince medidas para paliar el genocidio al parecer inacabable en Gaza y pretendidas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por boca del canciller Albares. Son pacatas en sí mismas. No llegan ni siquiera a plantear la tibia propuesta que hizo hace apenas dos semanas el ex alto representante exterior de la UE, Josep Borrell, de llevar las instituciones bruselenses a los tribunales para demandarles que cumplan los Tratados de la UE que prevén la defensa de los derechos humanos y el rechazo de la violencia institucionalizada como método.

El ex «ministro de Exteriores» comunitario no es ningún rojo peligroso partidario de la eliminación del Estado de Israel. Mantiene categoría de socialdemócrata al uso, pero capaz de poner algunos puntos sobre bastantes íes. La realidad muestra que, ante lo que cada vez más portavoces autorizados, intelectuales, políticos y gentes de la calle estiman que es un genocidio lo que el gobierno ultra de Benjamín Netanyahu está perpetrando en Gaza (y en Cisjordania), la UE mantiene las relaciones comerciales plenas con Tel Aviv, sigue vendiendo armas al Tsahal y bastantes de sus dirigentes hacen el egipcio (como la mayoría de sus colegas árabes) frente a la masacre.

Item más, algunos gobiernos comunitarios de extrema derecha o tendentes a ella se ponen del lado de Netanyahu y justifican lo que aún entre los progresistas algunos se resisten a llamar genocidio, aireando los atentados de Hamás que masacraron a más de dos mil israelíes aquel nefasto siete de octubre del que pronto se cumplen dos años. En 24 meses, la UE ha mostrado una pasividad vomitiva, más preocupada la Comisión Europea que dirige la conservadora Ursula von der Leyen por tender una alfombra roja tersa y sin manchas para que rueden por ella sin dificultad los aranceles decretados por el faro político de Giorgia Meloni, Viktor Orbán, Santiago Abascal, Nigel Farage, Nayib Bukele y Javier Milei.

Con ellos se ha alineado en la práctica buena parte de la dirigencia derechista supuestamente democrática europea, con especial relevancia del canciller alemán, Friedrich Merz, que parece el alemán más dispuesto a contemporizar con los extremistas israelíes, siempre penando el gran complejo de culpa germánico por el genocidio perpetrado por los nazis contra el pueblo judío hace casi un siglo. (La derecha moderada española, si existe, parece acogerse al N.S/N.C. de las encuestas en este tema).

En este contexto llega la propuesta Sánchez/Albares, que no plantea ninguna medida real de penalización de Israel a corto plazo cuando lo que merecería para cualquiera que crea en algunos de esos dioses únicos tan populares es un tremendo castigo bíblico. Pero no: todo queda en enunciados contemporizadores por si algún estado miembro está dispuesto unilateralmente a restringir el comercio con Tel Aviv, por ejemplo. Ni siquiera plantea la suspensión del Acuerdo de Cooperación UE-Israel, ni el boicot deportivo ni el cese de la venta de armas, al menos hasta que el Gobierno de Netanyahu cese su política militar genocida.

Las medidas «inmediatas» que vocea Albares tampoco lo son, puesto que ha empezado por plantearlas en una reunión informal de cancilleres sin poder de decisión alguno. Mientras tanto, crece la presión no solo en las calles de los estados democráticos a favor de Palestina, sino también en el seno de las instituciones bruselenses con cientos de funcionarios que firman cartas y se pronuncian contra la pasividad vergonzosa de la Comisión que dirige Von der Leyen. No se sabe si cuando esta y sus pares se decidan a actuar «inmediatamente» quedará algún gazatí vivo para verlo. Ya hay casi 65.000 menos.

