La Justicia no es para ellos

Cualquier reforma judicial a instancias del Gobierno de turno siempre es sospechosa, pero su perversidad no admite dudas cuando se produce en un contexto en que proliferan casos de corrupción que rodean a quienes la promueven.

A los Gobiernos no les basta con establecer un cortafuegos con los nombramientos directos de magistrados para el Poder Judicial y en los más altos tribunales. Fuera de su control quedan los jueces instructores, funcionarios inabordables porque lo más que se juegan es no acceder a la casta de los privilegiados en el Supremo o el Constitucional. Algunos de estos jueces son especialmente acérrimos, y les resbalan las campañas ad hoc de descrédito, los señalamientos interesados de parcialidad o la espada flamígera del correspondiente ministro de Justicia, que lo suele ser de lo contrario.

La anterior reforma judicial de envergadura la llevó a cabo el PP de Rajoy en plena eclosión del caso Gürtel, qué casualidad. Un Ruiz Gallardón desatado canceló la imagen de político pepeprogre que le habían fabricado y dictó los cambios más restrictivos para la acción de la Justicia que se recuerdan, para mayor cinismo envueltos en un paquete que denominó ‘de lucha por la regeneración’. Ahora es el turno de Bolaños, uno de los ministros activistas, cuya mano quemada por afirmarse en la inocencia de Santos Cerdán deja caer habitualmente sobre cualquier juzgado incontrolado.

Se propone que las investigaciones judiciales pasen a manos de la Fiscalía, dependiente del Gobierno, de modo que puede suponerse con qué grado de independencia actuarán estos profesionales cuando deban indagar sobre casos de corrupción que afecten a quienes gobiernan, que son precisamente los que tienen la capacidad de corromperse. Y esto, indisumuladamente, en un escenario en que al Gobierno le han salido algunos jueces hueso que tal vez harán inevitable que tenga que venir al cabo Conde Pumpido a salvar el culo de los corruptos.

El intento de seguir manteniendo la impunidad de los políticos ante la Justicia, tras indultos y aministías, no tiene fin. Y en nuestra propia cara.

Suscríbete para seguir leyendo