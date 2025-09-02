Explotados por los patronos, ‘cazados’ por los fascistas

De lo que pasó en las calles de Torre Pacheco en julio y en el Ayuntamiento de Jumilla en agosto no se pueden sino extraer lecciones inquietantes que perfilan un futuro estremecedor para Murcia y España, salvo que desde todas las instancias de la sociedad democrática pongamos pie en pared y comencemos a articular todas las medidas necesarias para evitar que el horror se instale en nuestra sociedad.

Lo primero que se constata ante tales hechos es el salto cualitativo que ha dado en los últimos tiempos la violencia fascista y racista, en sus ámbitos físico, verbal e institucional. Pocos días antes de que se iniciara la ‘cacería’ de inmigrantes en Torre Pacheco, una portavoz de Vox soltó, sin despeinarse, la alternativa que este partido la ultraderecha planteaba frente a la inmigración irregular: deportar a 8 millones de inmigrantes, lo que incluía a personas españolas que tuvieran ascendencia extranjera. Les dio absolutamente igual el escándalo provocado por una propuesta que era una barbaridad política, jurídica, humana y hasta logística. El objetivo era alentar el ensañamiento, entre su público, hacia un colectivo sobre el que se ha estado descargando todo el odio que las vísceras pueden encajar. El terreno para lo que ocurrió en la población del Campo de Cartagena estaba perfectamente abonado.

Dentro de esta misma lógica disparatada, salta después a la palestra el Consistorio jumillano con una moción aprobada por PP y Vox en la que se prohíbe la celebración de actos religiosos de carácter musulmán en instalaciones municipales. Golpe directo a la Constitución y a la libertad religiosa. En fin, hace unos días un periodista fue agredido por una conocida pareja ultra y Abascal ha llamado a ‘hundir’ el Open Arms. Siguen el manual de los años 30 del siglo XX para cargarse la democracia pulverizando la convivencia. Pero al fascismo eso le importa un bledo: de hecho, su objetivo es cargarse la democracia rompiendo la convivencia. El manual que siguieron sus antecesores políticos en los años 30 del siglo pasado.

El segundo aspecto que llama la atención es la absoluta impunidad con que se ha desenvuelto toda esta campaña en la que, mediante soflamas de carácter abiertamente nazi, emanadas de organizaciones que no disimulan esa ideología, se hacían llamamientos explícitos a atacar a la población inmigrante de origen marroquí. Al linchamiento no tardaron en sumarse responsables políticos de Vox, que no tuvieron reparo alguno en pisotear el Código Penal, hasta el punto de que la fiscalía no ha tenido otra que, por fin, abrir las pertinentes investigaciones. En todo caso, llama poderosamente la atención que la policía, actuando de oficio o a instancia judicial, no interviniera ante la proliferación de actos delictivos que, perpetrados desde las redes sociales, se prodigaban para incendiar las calles. Finalmente, no se pueden obviar las escenas en las que algunos miembros de las fuerzas de seguridad confraternizaban abiertamente con personas violentas de ultraderecha, algunas de ellas tatuadas con símbolos de la Alemania hitleriana.

En fin, todo este cuadro nos indica que una parte del Estado, la que más o menos controla el gobierno, está intimidada, y paralizada, ante esta agresividad ultraderechista. Y la otra participa activamente en la ofensiva para hacer caer al gobierno e implantar en este país un régimen trumpista. En este sentido, la hiperactividad de no pocos elementos de los aparatos de Estado conforma un todo con los discursos de odio, generando una peligrosa polarización de la sociedad, que ha llegado hasta el punto de contaminar al PP, el cualel cual ha abrazado, sin complejos, el relato de su competidor en el espacio de la derecha, convencidos como están los de Feijoó de que su suerte, a los efectos de entrar algún día por la puerta de La Moncloa, está vinculada a la de los de Abascal.

Y en lo tocante a la izquierda, entiendo que adolece de una concepción de la inmigración circunscrita a lo humanitario-son personas vulnerables que huyen de la miseria y la guerra-y a un cierto utilitarismo economicista no exento de paternalismo reaccionario-vienen a hacer los trabajos que no queremos los de aquí-. Es precisamente este último aspecto el que distrae de la cuestión fundamental que define el movimiento migratorio: el efecto llamada se debe a un binomio en uno de cuyos polos tenemos la codicia de una clase empresarial que busca compulsivamente mano de obra barata; y en el otro a millones de personas, fuera de Europa, con mucha hambre y dispuestas a trabajar por lo que sea. Es decir, el hecho de que una parte creciente de la clase trabajadora española sea foránea se debe a una estrategia del capital para abaratar el trabajo en aquellos sectores intensivos en el mismo.

Obviamente, las personas migrantes no son responsables de esta merma salarial, sino sus principales víctimas. Como también lo es el conjunto de la clase trabajadora que ve sus retribuciones rebajadas en términos reales(su poder adquisitivo ha crecido tan solamente un 2,7% en treinta años). Creo que este es el aspecto sobre el que hay que incidir: los inmigrantes son la parte más explotada de la fuerza de trabajo la clase obrera. Y esa explotación desmedida la conduce a la marginación social, a la discriminación y a convertirse en el blanco fácil de los discursos supremacistas del fascismo.

Porque no es verdad que este pretenda expulsar a quienes ocupan casi completamente sectores productivos como el campo o los cuidados. Saben que eso, por múltiples razones, es imposible. Su objetivo es criminalizar a una parte del colectivo muy importante de la clase obrera trabajadora, con la intención de recluirla en un sistema de apartheid que la disuada de plantear reivindicaciones. El racismo al servicio de la acumulación capitalista. Que es de lo que va todo esto.

