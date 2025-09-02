Carta abierta al Partido Popular

Han tenido responsabilidad de gobierno en España, actualmente dirigen y gobiernan la mayoría de las comunidades autónomas, algunas, como en la que vivimos, durante décadas, y a nadie escapa que vivimos un tiempo algo más que difícil. Basta con echar un vistazo de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.

Desde las catástrofes naturales a la implosión de la extrema derecha en el mundo, desde los aranceles impuestos por el presidente norteamericano Donald Trump a la invasión de Ucrania, sin olvidar esa herida que sigue sangrando en el corazón de millones de personas honestas como es el genocidio que el ejército israelí está cometiendo principalmente con niños y niñas inocentes en Gaza y alrededores.

Todo nos afecta a los murcianos, tanto directa como indirectamente: incendios, danas, aranceles, gasto militar, cambio climático, políticas migratorias, etc.

Esta carta es para pedirle al partido que ganó las últimas elecciones nacionales en España y en nuestra comunidad autónoma, que tenga altura de estado, más que nunca este país y esta región necesita cordura, lucidez y responsabilidad.

Las palabras de Santiago Abascal, diciendo que con el Barco Open Arms, habría que confiscarlo y hundirlo, es la gota que debería colmar el vaso de la convivencia entre españoles.

¿Qué estaríamos diciendo todos los españoles y medios de comunicación si Pablo Iglesias, hubiese dicho: «Habría que confiscar y después quemar todas las iglesias»?

Con razón, lo tacharíamos de sectario, peligroso y sobre todo radical, más aún, estaríamos exigiendo y con toda la razón, que la Fiscalía entrara de oficio a actuar contra él, en cambio, si normalizamos las palabras del líder de Vox, achacándolas a una salida de tono o miramos para otro lado, estaremos cometiendo el error de poner a apagar el incendio ideológico y de confrontación que vivimos en nuestro país al rey de los pirómanos.

Por eso, como ciudadano español, como contribuyente, como vecino de la región murciana, les pido que no entren en una espiral de insultos, que no se juegue con fuego, que no conviertan las políticas públicas en un mercado persa, donde cada uno quiere convertirse en el más español de todos sin calibrar las consecuencias que ello conlleva.

Este país y esta Región necesita gobiernos que tiendan puentes entre diferentes, no que los dinamiten. España es plural y diversa, y eso es lo que nos hace fuertes.

El Open Arms (reconozco que me hubiese gustado y mucho que ustedes hubieran salido defendiendo la labor humanitaria que hace este barco desde hace lustros) debería ser un símbolo de lo que debería representar el país que compartimos.

Si al final confiscamos y hundimos el Open Arms, los primeros náufragos seríamos nosotros mismos.

