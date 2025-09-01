Mentir no es propio de un presidente, Fernando

Las declaraciones de López Miras sobre el traslado de menores migrantes desde Canarias a otras comunidades autónomas elevan el grado de cinismo, desfachatez e hipocresía hasta tal nivel que deberían ser motivo de dimisión inmediata, siempre que admitamos que un responsable político no debe mentir, al menos públicamente.

López Miras sabe, como lo sabe la consejera de Política Social, Concepción Ruiz, que en septiembre de 2022 la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó por unanimidad y con la participación de todas las CCAA un ‘Modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada’. Dicho modelo incluía un mecanismo de derivación de una CCAA con sobresaturación de su sistema de acogida, a otras menos saturadas, con la finalidad de «reforzar el sistema existente a través de la coordinación de actores y recursos disponibles en todo el territorio español, para permitirle responder de manera ordenada y ágil ante una crisis humanitaria».

Los criterios aprobados entonces para determinar las plazas de traslado y la capacidad de acogida de las comunidades autónomas son prácticamente los mismos que se han incluido en la reciente reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería el pasado mes de abril en el Congreso de los Diputados, con alguna variación en cuanto a su ponderación Así, por ejemplo, en 2022 el peso del criterio de población total de la comunidad autónoma era un 25%, mientras que en el modelo aprobado recientemente es del 50%.

En la Región faltan quinientos guardias civiles y una cifra muy similar de policías nacionales, y no lo dice el PP, sino los sindicatos de ambos cuerpos

Aquella Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del 30 de septiembre de 2022 pretendía dar concreción al primer gran traslado de 347 menores desde Canarias a otras comunidades autónomas, traslado aprobado en julio de ese mismo año también por unanimidad. Sin embargo, dado el carácter voluntario de la participación de los gobiernos autonómicos en dicho reparto, finalmente no se llevó a cabo en su totalidad, a pesar de la financiación aportada por el gobierno central. Igualmente ocurrió dos años más tarde, en la Conferencia Sectorial del 10 de julio de 2024, con el reparto de otros 400 menores aprobado con el voto favorable de todas las CCAA, excepto Cataluña que se abstuvo.

En esta misma reunión, ante el incremento de la presión migratoria sobre Canarias y dada la escasa eficacia del mecanismo de reparto voluntario establecido hasta ese momento, el Ministerio de Infancia y Juventud incluyó un punto en el orden del día para informar sobre la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, con la finalidad de introducir un mecanismo obligatorio de acogida. Recordemos que, justo al día siguiente, Vox rompió sus acuerdos de gobierno autonómicos con el PP.

Después de esto, se han celebrado dos Conferencias Sectoriales más – en mayo y junio de 2025- y se convocó otra en julio que no llegó a celebrarse por el boicot de las comunidades autónomas del PP, que no asistieron. Hubo, además, el debate parlamentario en abril para la convalidación del Real Decreto que reformaba el mencionado artículo 35 de la Ley 4/2000.

Con estos precedentes, muy por encima detallados, decir ahora -como ha dicho López Miras- que «no ha habido ningún tipo de reunión, no se ha compartido ningún tipo de información, no sabemos absolutamente nada» y que el mecanismo de reparto de los menores migrantes acogidos en Canarias se ha hecho sin contar con las CCAA, es de un cinismo intolerable, vergonzoso e inadmisible. Añade, además, que el reparto no responde a ningún tipo de justificación ni de lógica, cuando se han empleado los mismos criterios que él ya conocía y apoyó en 2022 y en 2024.

Sobre la cantinela de la supuesta exclusión del reparto de Cataluña y País Vasco, debería atender más a las declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, del PP, desmintiendo que hubiera algún acuerdo político para excluir a estas dos Comunidades Autónomas.

Mentir no debería formar parte del discurso político, y menos del de un presidente.

Suscríbete para seguir leyendo