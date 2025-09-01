Con López Miras, más seguridad

Que la Región de Murcia esté a la cola de España en las ratios de guardias civiles y policías nacionales por cada 100.000 habitantes no es una casualidad, es fruto de la inoperancia, incomprensión y falta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, quien una y otra vez castiga a los ciudadanos de esta Comunidad con su ninguneo permanente y escasez de intenciones por solucionar los principales problemas que les afectan. Esto es, simplemente, injusto.

Y una vez más, el presidente Fernando López Miras tiene que salir al rescate y hacer lo que el Ejecutivo central se niega a garantizar: lo que más valoran los vecinos de esta Región, la tranquilidad de sus familias, la paz en las calles y la armonía en nuestro entorno. Un ejemplo de ello es la Estrategia ‘Región de Murcia + segura’, un plan muy ambicioso presentado la semana pasada y que tiene como objetivo aumentar las plantillas de la Policía Local en los municipios, destinar más medios, más recursos tecnológicos y reforzar la seguridad. Para ello, la Comunidad destinará 120 millones de euros hasta 2030, pese a ser la peor financiada de España y sufrir el azote de un Gobierno de España que solo mira hacia sus socios separatistas, para mantenerse en La Moncloa a toda costa.

En la Región de Murcia faltan quinientos guardias civiles y una cifra muy similar de policías nacionales, y no lo dice el PP, sino los sindicatos de ambos cuerpos, quienes llevan reivindicando un aumento de las plantillas desde hace años sin obtener respuesta alguna por parte del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Y eso debe cambiar de una vez por todas.

Ese silencio es un ejemplo más de la desidia y falta de liderazgo de un gobierno en la rampa de salida. Es culpa de Sánchez, el máximo responsable de la situación insostenible de degradación que sufre nuestra democracia. Es responsabilidad de quien está más pendiente de los casos de corrupción que salpican a su entorno más personal y a su partido que de gobernar. Y es achacable al despotismo de un presidente que incrementa día tras día su guerra sucia contra jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y oposición para tapar sus vergüenzas, esas que le hacen intentar sacar adelante, incluso, leyes que le permitan controlar la Justicia.

Este atropello es intolerable y es el punto culminante de una política repleta de maltratos y castigos a la Región de Murcia, además de ser ya la gota que colma el vaso. La sociedad de la Región, y en especial sus representantes políticos, no podemos permanecer impasibles, como lo está el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, que mantiene silencio no solo con la falta de policías nacionales y guardias civiles, sino con todas las fechorías que perpetra el sanchismo contra la Región. Y hablo del Trasvase, hablo de la infrafinanciación, hablo de Portmán, hablo del Corredor Mediterráneo y hablo de otras tantas infraestructuras necesarias para el desarrollo y buen vivir de los ciudadanos de esta comunidad.

Por el contrario, el presidente Fernando López Miras sí mira por la Región y por lo que, verdaderamente, le importa a sus ciudadanos: la seguridad. Lo hace a través de un plan que implica, como él mismo dijo el pasado jueves, «fortalecer la convivencia, el entendimiento y los valores que ya hacen de la Región de Murcia un ejemplo de solidaridad y de vida en comunidad». Está claro que garantizar la seguridad es un compromiso firme del PP, como hacer que sus vecinos se sientan tranquilos cuando salen a sus calles y acrecentar aún más la concordia y hospitalidad de la que hacemos gala en nuestro territorio. Este es nuestro trabajo, nuestro compromiso, el de nuestro partido y el de Fernando López Miras.

