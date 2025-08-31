Seres nefastos y melocotones gordos

Será una compra para varios. Un hombre de unos 60 años, algo pasado de peso, con una sonrisa en los labios y los ojos brillantes, en la panadería-confitería del pueblo, a orillas del Mar Menor, a la dependienta: «Ponme uno de esos rellenos de chocolate. O, mejor, ponme dos, y esas tres ensaimadas que te quedan. Y dame dos empanadillas de atún».

Lo que dicen en Israel. Hablo con un amigo que tiene relación cercana con israelíes. Deplora lo que está ocurriendo en Gaza, pero me cuenta lo que piensan y dicen algunos sionistas que él conoce. Por supuesto, habla de la masacre de Hamás el día aciago, de cómo mataron a más de mil personas, entre ellas niños y bebés, y del rapto de los rehenes. También me habla de que en la religión judía el ‘ojo por ojo y diente por diente’ está escrito y que la venganza está en sus genes. Por supuesto él piensa que lo que están haciendo los israelíes es una absoluta atrocidad y que Netanyahu es un ser nefasto que sigue manteniendo esta repugnante masacre porque sabe que, si deja de ser el presidente del Gobierno, acabará en una cárcel o algo peor. Mantengo ante mi amigo que el genocidio en Gaza es lo peor que ha ocurrido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial y él está de acuerdo.

No puede ser. Una mujer a un hombre, hablando, por la calle: «Es absolutamente imposible que, de todo lo malo que ocurre, tenga la responsabilidad el Gobierno central, y que todo lo bueno que se hace lo hagan los de las comunidades autónomas del PP. Estadísticamente es imposible».

Salmonela. Qué tremendo lo de la infección por salmonelosis en el hotel de La Manga. Todavía hay bastantes personas hospitalizadas. Yo sé bien lo que es eso. Pesqué una con una ensaladilla que me comí en un bar de supuesta absoluta confianza. Estuve diez días en un hospital. Un amigo médico iba a visitarme todos los días. Cuando me recuperé, al menos dos meses después, me dijo: «Enrique, me creía que la palmabas». Yo tenía 38 años. Menudo trago.

Lo que pasa. Ustedes viven muy tranquilos, pero sepan que en España pasan cosas. Un ejemplo: Victoria Federica de Marichalar, hija de la infanta Elena, ha roto con su novio. No es que sea el primero con el que acaba una relación, pero, oiga, es la sobrina del rey. Como ella se gana la vida vendiendo su imagen para esto y para lo otro, parecer ser que el novio se ha cansado de tanta foto y tanta red social. Pero es que, además, se ha producido otro hecho del máximo interés. Irene Urdangarín, hija de la infanta Cristina, también le ha dado pasaporte a su novio, o viceversa, que eso no se sabe. El tema es que ella va mucho de acá para allá y él vive y trabaja en Madrid. Espero que me agradezcan estas informaciones tan interesantes.

Pregunta. Un amigo a mí: «¿De verdad que es tan complicado y difícil de solucionar la acogida a 133 menores inmigrantes en esta Región donde vivimos más de 1.500.000 personas?»

Tambores. Este año España se ha gastado en Defensa 11.000 millones de euros más que el año pasado llegando a los 33.123 millones. Por otro lado, en Alemania han pedido voluntarios para el ejército, y, si no se presentan, están pensando en obligar a hacer la mili al personal. Hay como tambores de guerra que suenan en toda Europa. Y da miedo.

Serie. He comenzado a ver la serie Invasión. Los críticos dicen que es lenta pero es buena. Hasta ahora solo la veo lenta.

Largos de comer. Una mujer a otra, en el puesto de fruta y verdura del mercado. «Hija, qué gordos son los melocotones. Yo no sé qué ha pasado este año con los melocotones, pero es que han salido gordísimos, oye, que te pones a comerte uno y te aburres».

Fe de erratas. Un lector me corrige mi apunte sobre ‘ha llegado a esta ciudad el camión del tapicero’, y me dice que, además de estar obsoletas las descalzadoras y las discotecas tapizadas, también el Skay se perdió hace 55 años y el Curpiel hace 45. Dice también que la cinta con esta grabación tiene 50 años y que se pregunta de qué material estará hecha esa cinta para seguir sonando en nuestras calles y plazas. Tiene razón. Qué cinta más dura, ¿verdad? Y está claro que el lector, en tapicerías, es un experto.

