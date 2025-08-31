Lo ha dicho Valentín Contreras

A Valentín Contreras lo fichó el Gobierno socialista de Carlos Collado en 1990 para poner en marcha la radio pública, y tuvo la ocurrencia de incluirme en el equipo fundacional. Me encargó una sección en el magazín matinal sobre la prensa rosa y la televisión con marchamo de programa propio. Cuando antes del inicio de las emisiones hizo pública la parrilla, recibió una llamada del entonces consejero de la Presidencia, José Almagro, quien le pidió que rescindiera mi colaboración: «Con sus artículos en La Opinión está haciendo mucho daño al Gobierno» (eran los tiempos candentes del caso Casa Grande). La respuesta de Valentín Contreras: «No tengo inconveniente en cancelar ese acuerdo, pero con esto va también mi dimisión». Acababa de dejar voluntariamente su cargo de jefe de Informativos en la SER, y se mostraba dispuesto a dimitir de la dirección de Onda Regional por el veto gubernamental a un colaborador externo. Nadie duda de que lo habría hecho si le hubieran presionado una pizca más.

Pido disculpas por traer aquí una anécdota personal, pero creo que es muy ilustrativa de quién ha sido Valentín Contreras: un periodista inquebrantable, independiente y ajeno a interferencias. No tuve noticias de aquella circunstancia hasta años después, ya fuera de la radio, por boca de uno de sus más cercanos colaboradores, y lo corroboré con otros: «¡Ah, ¿es que no lo sabías?». Jamás me dijo nada al respecto, lo que también prueba que no era hombre de hacer alardes sobre sus actuaciones ni de ‘vender’ sus méritos. Era, lo saben quienes trabajaron con él y quienes no lo hicieron, un periodista riguroso y libre, sin más, pero sin menos. Supo ganarse el respeto de todos dirigiendo una emisora con un plantel en que cada cual era de su padre y de su madre, y administró los egos con paciencia, advirtiendo las cualidades de los miembros de su equipo y dando rienda suelta a las individualidades para que contribuyeran a la calidad de la programación. Fue uno de esos jefes que no necesitaba dar puñetazos sobre la mesa ni levantar la voz. Tenía lo que tiene que tener un director: ‘auctoritas’.

Después se refugió en el informativo vespertino, con una fórmula de esas que llaman ‘de autor’, pero sin aspavientos, con el rigor y la mesura por delante, y sin vaciar cada día la recámara. Cuando soltaba un dardo, toda Murcia, lo hubiera escuchado en la radio o no, tenía inmediato conocimiento. «Lo ha dicho Valentín Contreras». Esa frase era un certificado de veracidad y de sentido común. En su informativo expresó, además, su magisterio también en lo formal, exprimiendo los recursos de la radio con gran agilidad y brillantez.

Era un hombre afable, aplicado a lo suyo, poco dado a la autocomplacencia, que disponía de la ironía fina como su mejor recurso contra la timidez, un líder humilde.

Cuando puso la careta de salida a su última emisión y se jubiló, desapareció del mapa, evitando convertirse en un jarrón chino. Nadie consiguió devolverlo al escenario público ni escuchar de él, al menos fuera de su espacio íntimo, referencia alguna a sus sucesores ni a cualquier otra cuestión. Diríase que resulta una característica de los grandes de la radio: es también el caso del gran Paco García, de Radio Nacional. Personas que cubrieron una etapa con total intensidad y, cuando se retiran, dejan el mundo correr. Nada de incordiar, de enredar, de dar clases sobre el tiempo pasado, les parezca el presente mejor o peor.

En 2015, el matrimonio Morales/Virgili le otorgó el Premio Continental a su trayectoria e independencia periodísticas y me consta que hubo que blandearlo para que asistiera a la ceremonia de entrega, que tal vez fuera su último acto público. La feria de las vanidades siempre le fue ajena, algo especialmente chocante en alguien que ha pasado la mitad de su vida ante los micrófonos. Hizo su trabajo bien hecho, y con esto estaba cumplido.

En Onda Regional dejó una herencia que hoy, todavía, con buena parte de su equipo (¡y qué equipo!) jubilado, persiste en las nuevas generaciones. Ningún otro director posterior, aunque alguno lo intentara, consiguió eliminar su legado. La emisora de radio pública sigue siendo una referencia de calidad para el oyente y mantiene sus micrófonos abiertos a todos, un caso excepcional en los medios de sus características, lo cual se debe, sin duda, a la impronta que Valentín Contreras, su creador, le transfirió.

Nunca admitió injerencias ni en los programas patrocinados y su aura de periodista cabal disuadía a cualquiera que pensara en presionarlo antes de intentarlo. Un estilo, un modo de ser, una actitud que no requería de proclamación de integridad, pues se daba por supuesta. Las palabras libertad, independencia y pluralidad, aplicadas a Valentín Contreras, nunca han sonado huecas.

El respeto que ha concitado a su alrededor, incluso en aquellos que no aprendieron mucho de él, es la mejor estela que dejó sobre el buen periodismo. Un grande de la radio, más grande por su discreción. Es emocionante saber que han existido periodistas como Valentín Contreras, la prueba de que es posible la dignidad en el oficio.

