Defender España

La mili vuelve, de manera voluntaria por ahora, a Alemania, ese país igual de conflictuado con su ejército como con su pasado. Tanto es así que son incapaces de ver el genocidio en el ojo ajeno, aun habiéndolo tenido en el propio.

Ojo, nosotros también estamos conflictuados con nuestra propia historia, más aún cuando hablamos —¡discutiendo!— sobre la Guerra Civil, y terminamos siempre en Paracuellos, que es el impuesto kilómetro cero del imaginario colectivo. Como si hablar de cosas de las que durante ochenta años no se habló —Badajoz, la Desbandá— hiciera que forzosamente se hubiera de pasar por ese kilómetro cero, no se nos fuera a olvidar una matanza recordada con los nombres y apellidos de sus víctimas, frente a otras cuya memoria todavía no alcanza a saber quiénes, ni cuántos, murieron en ellas.

Hay quienes están muy preocupados por la defensa e integridad de España. Es curioso, porque los que tienen mayor predicamento son muy ruidosos y cotizan en Andorra. Otros dicen que se acabó la fiesta, pero su vida es una continua jarana, viviendo a costa de los demás y no perdiéndose un sarao.

Algunos más pueblan nuestros parlamentos autonómicos encendiendo, por acción, hogueras racistas e incendiando, por omisión, montes. Hay maricones y travestis de cierta edad que han hecho más mili y han servido más a la patria, dentro y fuera de los cuarteles, que estos próceres. Por eso estoy plenamente de acuerdo con que los ciudadanos dediquen parte de su vida y su tiempo al servicio público —yo hice la objeción de conciencia—, especialmente ahora que tenemos una generación cuyos hombres, principalmente, fantasean con la quimera de menos impuestos y la defensa de la patria frente a presuntas amenazas externas cuya solución reside en esos mismos servicios públicos que niegan y, al mismo tiempo, exigen.

A esos estupendos influencers españoles, muy españoles, que decidieron hacer la aventura estadounidense y todo era fantástico, y que poco se pagaba al Estado, hasta que llegaron las madres mías en forma de cáncer que los hizo reflexionar y volver al presunto gulag español —porque salir con vida les salía más barato aquí que en ese presunto paraíso de la libertad—, quizás les vendría bien una temporada trabajando de gratis con una oenegé para saber un poco más de la realidad de este país que tanto dicen defender y tanto desconocen.

Cuando me dicen eso de «¡Viva España!», contesto: «La del 78, ¡viva!». Frente a ideas líquidas de pasadas glorias imperiales, creo que se debe defender España, también de españoles que dicen amarla mucho pero no se han molestado en saber sobre qué principios se sustenta —Estado social, democrático y de derecho—, cómo se gobierna —monarquía parlamentaria— y cómo se vertebra —gobierno, autonomías y municipios, cada uno con sus competencias—.

Saber todo esto es muy útil por si hay que acordarse de los muertos de alguien cuando se va a votar, no vaya a ser que defequemos en la tumba equivocada y nos caiga nuestra propia mierda encima, y entonces nos quejemos, pobrecita ella, de España, la que no hemos sabido defender.

