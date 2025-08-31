Los chicos del chaleco rojo

Manuel de la Calva era como de la familia, igual que Ramón Arcusa; lo fueron para varias generaciones de españoles, de aquellos que nacieron a finales de los años cuarenta, en los cincuenta, en los sesenta. Ellos dos, Manolo y Ramón, pusieron la banda sonora a la vida de quienes nacieron en el subdesarrollo de una España aislada; una España de boniato, mortadela y sopa de letras que supo resurgir a marchas forzadas.

El Dúo Dinámico fue quien forjó el pop, cuando el pop aquí no tenía ni nombre, contribuyendo a la modernización de los gustos musicales que sirvieron para decir adiós a la denominada canción española, digna sucesora de la copla. Una pareja de artistas discreta. Si Ramón mantenía la timidez, Manolo ponía la sonrisa en todas sus actividades. Fueron aquellas carátulas de discos singles adquiridos en el más musical de los comercios murcianos, ‘Ritmo’, en las que aparecían con posturas dinámicas que hacían honor al nombre del dúo; sus juveniles chalecos rojos, sus pantalones y guitarras blancas en una España gris, acomplejada y aún llena de lamentos.

En los días de radio, Raúl Matas y su programa de gran éxito Discomanía (el locutor siempre fue muy proclive a las tendencias musicales anglosajonas, tendencias relativas, ya que siempre reclamó para sí el mérito de haber propiciado el lanzamiento de grupos españoles como el Dúo Dinámico) Manolo y Ramón copaban la audiencia radiofónica con sus canciones pegadizas, compitiendo con Paul Anka, Lucho Gatica, Johnny Hallyday o José Luis y su guitarra.

Los picús se vistieron de color con los vinilos rojos o azules, toda una modernidad; vinilos con nuevos ritmos para jóvenes vestidos con los jeans Blue Colorado, idóneos para la bicicleta, la Velo Solex o la Vespa. Ellas vestidas con cómodos pantalones ‘capri’, que terminaban a la mitad de la pantorrilla y vistosos pañuelos a la cabeza para subir con el novio en la Lambretta. En los hogares se descubrían las bondades de la olla a presión ‘Pronto’ y las neveras se sustituían por modernos frigoríficos que fabricaban cubitos de hielo, mientras los padres de familia se apuntaban a las listas de espera para la adquisición de un Seat 600. Del chicle Bazooka que comprábamos en el quiosco de Isidro en la plaza de Santo Domingo, pasamos a ser devotos visitantes de la calle de la Sociedad, allí, en ‘Ritmo’, su escaparate exhibía los últimos éxitos musicales del momento, algo que luego pasó a llamarse ‘Hit Parade’ donde don Adrián Massotti ponía orden para acceder a la cabina de audición en la que escuchar los ritmos y canciones de Elvis Presley, Silvie Vartan, Cliff Richard, Luis Aguilé, Gelu, The Beatles y como no, El Dúo Dinámico.

La llegada de la televisión nos acercó mucho más al dúo catalán de los jerseys rojos; jersey que siempre deseamos y que nunca encontramos en los comercios murcianos. Fue en los esforzados tiempos de los estudios de TVE en el paseo de La Habana y Miramar de Barcelona. Fue entonces cuando comenzamos a ver programas musicales como Sonría por favor, presentado Pepe Palau, allí admiramos a un primerizo Miguel Ríos, Torrebruno y al eterno Dúo Dinámico. Aún recuerdo aquel programa en el que un miembro de Los TNT recibió un calambrazo eléctrico en su guitarra y aguantó el tipo estoicamente.

Los veranos eran un continuo guateque, una verbena donde de forma obligada sonaban las canciones del Dúo Dinámico: Quince años, Mari Carmen, Perdóname, Esos Ojitos Negros, Quisiera ser, Somos Jóvenes, Rogaré, Baby Rock, las que dejaron huella en la vida de muchos. Los mismos que ahora lloran la desaparición de quien con sus canciones contribuyó a los días felices del amor y la juventud perdida.

Manolo y Ramón fueron requeridos para el cine: Escala en Tenerife, Búsqueme a esa chica, Una chica para dos o Botón de Ancla son una muestra de su éxito al estilo de otros artistas de la época.

Dos grandes de la música española, dos inmensos profesionales. La pérdida a los 88 años de Manuel de la Calva nos hace mirar hacia atrás y a nuestro presente, ahí quedó como un himno de ilusión ante la adversidad de una pandemia su Resistiré, al igual que aquella canción cargada de melancolía: El final del verano, en un fin de agosto que se llevó para siempre al gran Manuel de la Calva.

