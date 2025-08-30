Opinión | Miradas furtivas
Juan Ballester
¡Socorro!
El Mar Menor... sus playas agonizan; esas arenas limpias que tanto caracterizaron los márgenes de esta joya de la naturaleza, en la actualidad han desaparecido
Es desmoralizante estar recibiendo continuamente noticias sobre el buen estado del Mar Menor cuando, en realidad, sus playas agonizan; esas arenas limpias que tanto caracterizaron los márgenes de esta joya de la naturaleza, en la actualidad han desaparecido, dejando paso a enormes praderas de algas y, por consiguiente, a unas orillas llenas de materia orgánica, fango y putrefacción. De acuerdo, asumiremos que, en mayor o menor medida, todos somos culpables (por nuestro consumismo, por nuestro conformismo, por nuestro voto…), pero, por favor, que alguien tome medidas urgentes y efectivas para remediarlo. Mañana termina agosto y, como cada año, muchos pondremos los tableros sobre las puertas y ventanas de nuestras casas de veraneo en la playa, las cerraremos y, después, arrastrando con nuestra tristeza por lo vivido, volveremos a la ciudad entre campos con tractores que preparan la tierra para su ‘décima’ cosecha anual. Indudablemente, las políticas actuales favorecen al sector agrícola en detrimento del sector turístico, pero, ¿y del sector ciudadano? ¿quién se hace cargo, o quién es responsable, ante la enorme depreciación de miles de casas de veraneo?
