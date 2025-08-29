Si me queréis, irse

«El final del verano, llegó y tú partirás». Son varias las generaciones que alguna vez hemos despedido el verano con la mítica canción Amor de verano del legendario Dúo Dinámico. En especial la generación de mis padres a cuya banda sonora han puesto música canciones tan míticas como Resistiré, Quince años tiene mi amor, Perdóname o Quisiera ser, por citar algunas, y que gracias a ellas se enamoraron y por consiguiente nacimos muchos de nosotros.

El pasado martes conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva, uno de los integrantes del Dúo Dinámico junto a su inseparable compañero de escenarios Ramón Arcusa. Vaya por delante mi más sentido pésame y toda mi admiración a uno de los grandes genios de la música de nuestro país.

Reconozco que Amor de verano o El final del verano, que fue como finalmente se popularizó la canción, suele sonar todos los finales de agosto en el tocadiscos (sí, tengo uno) de casa en La Manga. Y es que la última semana de agosto suelo tener cierta sensación de melancolía debido a una mezcla de sentimientos que combinan la tristeza natural por el final de las vacaciones, una especie de nostalgia preventiva por esos recuerdos que aún no han terminado de cimentar, y el alivio, sí, alivio, por la huida en masa de los miles y miles de turistas que durante estos meses de verano, literalmente, nos han invadido.

De hecho, uno de los comentarios más frecuentes que pueden escucharse a los vecinos de La Manga al llegar el mes de septiembre es: «Ahora es cuando comienza nuestro verano». Comienza porque por fin se acaban los atascos, las aglomeraciones, convivir con gente maleducada que se cree con derecho a todo por haber alquilado un apartamento o una habitación de hotel.

Se acabaron los ruidos y la música a todo volumen del hotel que hay frente a casa. Se acabó el ruido y los diez minutos de cola para tomarte una sardina y, poco a poco, los vecinos comenzamos a recuperar nuestro territorio y la convivencia vuelve a ser la de antes. Huelga decir que una de las urgencias más inmediatas a la que se enfrenta el sector turístico es la de armonizar la convivencia entre los turistas y residentes, algo que, créanme, en La Manga, por sus características tan particulares, no es nada fácil.

La Manga, y por extensión Cabo de Palos, probablemente sea la zona más tensionada turísticamente de nuestra región. Una localidad, que para que se hagan una idea, tiene censados en torno a 11.000 habitantes y en la que durante los meses de verano su población se multiplica con creces y supera, de largo, los 250.000 habitantes. Es decir, su población aumenta en un 2172,73%, algo que no hay infraestructura ni Dios que lo soporte.

No sé si algún día se logrará un modelo sostenible que armonice el turismo en La Manga, un turismo, por cierto, necesario como el comer. Lo que sí está claro es que cada año que pasa, en verano, aquí no hay quien viva.

El pasado lunes se cumplieron 42 años de la boda de Lolita y la icónica frase de su madre, Lola Flores: ¡Si me queréis, irse! Pues eso.

