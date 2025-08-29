Y de nuevo llega... el final del verano

Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, falleció a los 88 años. / EFE

Seguramente este será el artículo número doce mil de los que se van a poner delante de sus ojos estos días, teniendo como tema ‘el final del verano’, con alusiones al fallecimiento de Manuel, el del Dúo Dinámico, que es un argumento venido al pelo, el Señor lo tenga en su Gloria al muy simpático músico, porque componer esa canción hace años y morirse a finales de agosto es, desde luego, algo muy digno de consideración y debe tener su registro en las páginas de los medios.

Y en estos artículos no debe faltar la alusión a nuestra relación con este conjunto musical que depende mucho de la edad que el columnista tenga. Los hay que lo relacionan con el ‘Resistiré’ del Covid –estos suelen ser jóvenes comprendidos entre los 20 y los 40 años – y otros que se remontan a la música de los tocadiscos portátiles en los guateques. En aquellos eventos, el disco del Dúo Dinámico se utilizaba para bailar el rock y comenzar a sudar, y después se ponían las lentas, normalmente música francesa, de Adamo, de Jacques Brel o gente así, como fondo para intercambiar flujos, es decir, para pasarse el sudor de uno a otra y de otra a uno, a ver que se habían creído ustedes. Aunque es un dato que no conduce a nada, sí citaré por su curiosidad, cuándo vi yo al Dúo Dinámico por primera vez. Fue en un cuartel, el Parque de Artillería de Cartagena, (actualmente es donde se guarda el Archivo de la ciudad) que, fíjense ustedes, por aquellos tiempos de principios de los sesenta y estando en pleno uso militar, solía celebrar en verano alguna velada musical para una serie de invitados, y no sé cómo ni por qué un amigo consiguió unas invitaciones para tres o cuatro y allí vimos al Dúo Dinámico y a José Luis y su guitarra que estaba muy de moda, aunque éste duró poco en los escenarios.

Superando el tema del cantante y compositor, este artículo, como todos los de su estirpe de final del verano, debe contar algo de cómo se han pasado las vacaciones, algún dato sobre la calidad del baño y quizás alguna alusión a los chiringuitos o una cita del libro que has estado leyendo a la sombra de una parra en el campo, bajo una sombrilla en la playa o a cubierto de las moscas en la casa rural de montaña. Yo he de decir que el agua del Mar Menor ha estado transparente todo el verano, que ha habido días en los que había medusas por todos lados y otros que no se veía ninguna, que he estado leyendo dos libros, uno de Jared Diamond, de 850 páginas, y otro, una novela, que son dos juntas, de otras 800 páginas. El dato del número de páginas es importante porque imagínense ustedes lo difícil que es leer acostado en la cama, que es mi forma preferida de hacerlo, con un libro que pesa un kilo en las manos.

Un elemento que cuenta mucho en estos artículos del final del verano es el de contar algún viaje que se ha hecho entre julio y agosto. Yo estos meses no he viajado. En realidad, casi nunca he viajado en verano. La mejor fecha para mí ha sido siempre la semana después de Semana Santa, que son las Fiestas en Murcia y los institutos siguen de vacaciones. Ya no te encontrabas el jaleo de los turistas de esas fechas en los lugares que visitabas y el tiempo era bueno, ni frío, ni calor, aunque en Praga tuvimos 0 grados, o en Egipto un calor de tres pares. (Con este truco ya les he colocado a ustedes que he viajado a bastantes lugares, algunos muy alejados).

Y para acabar un artículo sobre el final del verano puedo elegir dos opciones a narrar, la nostalgia de tiempos pasados cuando éramos jóvenes y de aspecto físico presentable, y hablar de aquella alemana que conocimos en Fuengirola cuando ninguno de ustedes había nacido todavía, o la realidad actual, sin contar penas que eso deprime al lector. Así que optamos por la segunda. Ha sido un gran verano rodeado de familia, la mejor compañía del mundo mundial. Y estamos vivos. Es decir, ha sido un verano genial.