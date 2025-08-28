La Vuelta y el Estado de Israel

En 1943, cuando Europa se consumía en la guerra y el fascismo atenazaba Italia, un ciclista llamado Gino Bartali pedaleaba por los Apeninos fingiendo entrenar. En el cuadro de su bicicleta ocultaba documentos falsos que permitieron salvar a decenas de judíos. Nunca lo dijo: entendía que la heroicidad no necesita escaparates; se preserva en la penumbra y avanza en silencio, como una oración que sube montaña arriba.

Ese eco regresa hoy en otra clave. En una cuneta de la espina dorsal del Cantábrico, dos hermanas levantarán una sábana deshilachada como bandera y grabarán, casi sin advertirlo, el paso fugaz de la serpiente multicolor. Apenas un minuto, después el silencio. Así se dibuja la parábola del ciclismo: de la bicicleta que resguardó vidas en la barbarie a la bicicleta que fabrica, por un instante, la ilusión de un país compartido, tan vivo como efímero, que sigue con su soniquete en cuanto se apaga la televisión.

Este año, además, la Vuelta cumple 90 años. Y lo celebra comenzando en Turín, 164 kilómetros hasta Novara. No es un simple accidente de calendario: es un metáfora. España parece necesitar arrancar lejos para reconocerse dentro, como si su identidad solo pudiera intuirse en el reflejo ajeno. Javier Guillén, director de la carrera, lo expresó con la prudencia de un funámbulo: «No somos ajenos a lo que pasa, pero no los podemos expulsar». Una frase justa en lo reglamentario, aunque insuficiente para explicar la hondura de lo simbólico: el deporte nunca se limita a competir, siempre arrastra una carga de representación y de legitimación social.

El equipo Israel–Premier Tech lo demuestra. Corre por méritos deportivos, pero carga con la sombra de un Estado que, bajo la mirada de la comunidad internacional y de una opinión pública global cada vez más crítica, arrastra la sombra del genocidio en Gaza. Ninguna pedalada rellena un cráter, ningún podio pone un croma a la barbarie. El canadiense Derek Gee lo entendió: rescindió su contrato por ‘razones legítimas’ que huelen a lo que huelen. Su salida dejó al equipo con un diente menos y una grieta visible en su fachada.

Los engranajes del poder

La incoherencia es palmaria. Rusia fue apartada de Juegos Olímpicos, Champions y Euroliga casi de inmediato tras invadir Ucrania. Israel, en cambio, sigue en La Vuelta, juega en ligas europeas, estuvo en París 2024. No se trata de ingenuidad: todos sabemos cómo funcionan los engranajes del poder y las fórmulas de su cálculos geopolíticos, donde el deporte es escaparate, sobre todo negocio y darwinismo para las coyunturas sociales. El problema surge cuando se nos quiere vender como neutral lo que en realidad no es más que conveniencia. Los grandes lobbies —FIFA, COI, FIBA, UEFA— se envuelven en discursos de unidad, pero actúan como maquinarias de intereses, aplicando sanciones con el mismo automatismo con que se baja una bandera en meta.

España, entretanto, eligió otra senda. Reconocer al Estado de Palestina fue un gesto incómodo, pero valiente. Una decisión política, sí, pero también estética: nombrar las cosas por su nombre en un continente que prefiere la parálisis moral. Llamar genocida al Gobierno de Netanyahu no fue un exceso, sino un intento de recuperar la coherencia que Europa se niega a sostener. Esa claridad coloca a España en una posición arriesgada, pero precisamente por eso más necesaria. Esto también es culpa de Sánchez.

Cartografía emocional

Mientras tanto, la Vuelta dibuja cada agosto una cartografía emocional. Desde el aire, los helicópteros retratan un país espléndido: castillos medievales, plazas en ebullición, playas radiantes. Desde el suelo, la visión es otra: aldeas que languidecen, estaciones de trenes famélicas, balcones donde apenas asoman geranios. Tres semanas de espejismo televisivo bastan para inventar un país que cambia de traje al terminar la etapa. Y en ese espejismo late un secreto íntimo: el patrimonio inmaterial de las siestas de agosto. El zumbido del ventilador, la voz grave de los comentaristas, la duermevela en la que un puerto imposible se convierte en arrullo. Ninguna otra liturgia ha fundido tan bien lo épico y lo doméstico.

Y, sin embargo, la Vuelta también es memoria personal. Uno recuerda todavía un bidón apoyado en la leja de la casa del campo. Aquel que me regaló mi vecino Mariano Rojas, símbolo de una juventud detenida en el tiempo y que aún duele. Firmado por Álex Zülle, aunque mi ídolo no era Zülle, ni Jalabert: era Mariano, porque su casa era nuestro balcón de enfrente, porque su esfuerzo daba sentido al ruido del barrio y al color de aquellos días. La Vuelta es tantas cosas: lo que encierra y lo que guarda, los recuerdos que uno acumula y que cada verano lo devuelven frente al televisor, aunque el landismo se quede en el primer puerto y la ONCE ya no exista.

Un espejo en movimiento

Noventa años después, la Vuelta sigue siendo un espejo en movimiento. Un país que inventa durante unas semanas un relato compartido, entre siestas y serpentinas de polvo, entre plazas radiantes y pueblos vacíos. La Vuelta es memoria íntima y colectiva. Y quizá por eso, como dijo Beloki sobre Bartali, «no hay historia mejor que la suya para aficionarse al ciclismo»: porque demuestra que lo esencial nunca fue aparentar, sino hacer el bien aunque nadie lo viera.

Le podríamos haber dado una vuelta al tema. Merecía la pena.

Suscríbete para seguir leyendo