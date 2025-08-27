Sanidad a dos velocidades: el negocio crece, la salud pública se ahoga

En los últimos años hemos presenciado una tendencia preocupante en la Región de Murcia: el incremento sostenido de la inversión en sanidad privada, mientras la pública sufre recortes y listas de espera interminables y carece de recursos adecuados.

La Región ha experimentado en las últimas décadas un notable incremento poblacional, especialmente en áreas urbanas y zonas costeras. Ya somos más de 1.500.000 habitantes. Además, el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la mayor esperanza de vida generan más consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y cirugías. Sin un aumento proporcional del presupuesto, esto sobrecarga al sistema público.

Una parte significativa del presupuesto sanitario público de la Comunidad Autónoma no se destina directamente a fortalecer centros sanitarios públicos, sino a conciertos, derivaciones y externalizaciones de servicios con clínicas privadas. Esto significa que, aunque el gasto sanitario total pueda parecer elevado, una porción creciente de esos fondos no revierte en mejorar la red pública, sino en financiar alternativas privadas que están lucrando a grandes empresas y que ni siquiera mantienen en condiciones dignas a su personal, ya que la sanidad privada lleva más de 15 años sin convenio sectorial en Murcia; y la inmensa mayoría de sus personas trabajadoras se rigen por las condiciones mínimas del Estatuto de los Trabajadores y con salarios mínimos aplicando el Salario Mínimo Interprofesional.

Económicamente, esta inversión privada es una puerta giratoria: se expulsa al talento sanitario del sistema público, que en ciertos ámbitos ve mejores condiciones en lo privado, mientras en lo público escasean especialistas y la rotación y las bajas laborales están en máximos. Paradójicamente, la gestión privada acapara más recursos, pero la pública va en decadencia a costa de esa misma realidad. No es ya una tendencia pasajera; es una deriva sistemática.

La clave del debate no reside solo en quién provee el servicio, sino en cómo lo financia y quién lo garantiza. La sanidad pública nació del pacto social: toda la población aporta según capacidad y recibe según necesidad. La sanidad privada, en cambio, convierte la salud en un bien mercantil.

La argumentación oficial es que el apoyo a lo privado alivia la presión sobre hospitales públicos y mejora tiempos de espera. Pero, al analizar cifras, el efecto es inverso. Las listas de espera siguen subiendo año tras año. La radiografía sanitaria del último informe autonómico revela que más de un 15% de los pacientes aguardaban tratamiento de manera crítica a comienzos de 2025, aumentando un 20% respecto a 2023. Esa tendencia no desaparece con más dinero hacia el privado. Se agrava.

Y esto está provocando una fractura brutal entre quienes pueden costear un seguro privado y quienes dependen del sistema público.

¿Existe solución? La respuesta pasa por una apuesta firme, transparente y valiente por lo público. También es fundamental crear circuitos complementarios: que lo privado apoye lo público no como sustituto, sino como refuerzo puntual ante saturaciones extremas. Lo contrario invita a una privatización camuflada, que fragmenta la atención y precariza la pública.

En resumen, el sistema sanitario actual en la Región de Murcia, donde se destinan crecientes fondos públicos hacia el sector privado mientras se descuida el fortalecimiento de la red pública, está generando una atención sanitaria desigual. Si aspiramos a una sanidad realmente equitativa, es urgente cambiar el rumbo: invertir con decisión en lo público, dotarlo de recursos humanos y materiales suficientes, y redefinir el papel de lo privado como apoyo puntual, no como sustituto. La salud no puede depender del nivel de ingresos. La Región de Murcia necesita recuperar una sanidad pública fuerte, accesible y de calidad para todos. Las soluciones existen; lo que falta es el compromiso político para aplicarlas.

