El pájaro de fuego

No se han apagado aún los terribles incendios de este verano. Algunos que siguen activos, otros que se reavivan, como si el fuego fuese un ser vivo que surgiese de las brasas con virulencia renovada.

El ave fénix es un ser mitológico que renacía de sus propias cenizas. El origen del mito está en el Antiguo Egipto como un trasunto del dios Ra. Independientemente de la construcción mitológica, es fácil adivinar la alegoría del sol renacido, que se consume en el incendio del sol poniente y que resurge entre los rescoldos del amanecer.

No sé si Alberto Feijoó se considera un ave fénix de su partido, símbolo de un feliz resurgimiento en un futuro gobierno displicente con sus acólitos, como otrora lo fue el franquismo con sus paniaguados. La última noticia que tenemos de la privatización bochornosa de servicios públicos es la gestión forestal y la extinción de incendios en las comunidades afectadas por la tragedia. Hace unos meses que el consejero del ramo en Castilla y León, Suárez-Quiñones -quien dijo que tenía la mala costumbre de comer a mediodía al tiempo que se quemaba el paraje de Las Médulas con su castañar centenario-, presumía a bombo y platillo: Castilla y León lidera la innovación forestal en Europa, fue el título oficial de la presentación de unos proyectos el pasado mes de junio. Meses antes proclamó a los cuatro vientos el desarrollo de sistemas integrales de gestión de los grandes incendios forestales. Dime de qué presumes y te diré de qué careces.

En los primeros días de los pavorosos incendios, los responsables de Castilla y León y de Galicia decían tener medios suficientes. Una semana después, alentados por Alberto Feijoó en persona, pedían el auxilio de bomberos internacionales y del ejército español. La UME ya estaba desplegada, pero parece que si no interviene todo el ejército español, con el jefe del Estado Mayor de la Defensa incluido, no hemos hecho nada –mucha película americana hemos visto-.

La hemeroteca es muy traicionera, porque todas esas declaraciones han sido publicadas en los medios y hemos visto cómo el PP ha cambiado de parecer, porque sea lo que sea, el culpable Sánchez, siempre. Metido en el laberinto, da igual blanco que tinto, que diría un vinatero. Ahora se presenta Feijoó como el gran estadista que propone nada menos que 50 medidas, cuando hace pocos días se oponía a un gran pacto de Estado contra los incendios. La medida estrella es el registro de pirómanos y la pulsera de geolocalización, olvidando que es una medida de seguridad contemplada en el código penal, cuya aplicación está prevista en relación con la comisión de delitos y, por lo tanto, sometida a control jurisdiccional, no administrativo.

No es el único despiste de Feijoo en cuestiones legales. Sus gazapos en materia jurídica, especialmente la constitucional, son tan graves que parece que su licenciatura en Derecho la debió sacar copiando. Pero en el fondo, da igual, porque en un país en el que cualquier universitario –salvo que estudie Derecho y tampoco es garantía- desconoce las instituciones y las normas más elementales de un estado democrático, el pueblo llano no tiene muchas nociones del reparto de competencias estatales y autonómicas. Los artículos 148 y 149 de la Constitución Española podrían ser de la japonesa que casi nadie lo advertiría.

Como no le faltan asesores, al cabo de casi un mes, reconoce Feijoó que las competencias en gestión forestal y extinción de incendios son propias de las Comunidades Autónomas, pero aun así insiste en culpar al Gobierno central, cuando los presidentes de las autonomías afectadas por los incendios nunca han declarado el nivel 3 de emergencias, lo que supondría que sería el gobierno estatal quien asumiría la dirección de las labores de extinción.

Los testimonios de los agentes y bomberos forestales también delatan el caos en la organización y la dirección por parte de los responsables autonómicos: brigadas de agentes forestales paralizadas por carencia de medios, por órdenes de retirada o por falta de asignación a unos objetivos concretos. Las labores de prevención brillaron por su ausencia. La precariedad en la contratación, la disparidad de competencias entre las comunidades y las diputaciones provinciales, las concesiones a multitud de empresas privadas que contrataban a los trabajadores sin formación o con contratos temporales o con salarios tan ridículos para la peligrosidad que tienen, que hablar de escándalo mayúsculo es una tautología.

Pero ahí tenemos a Feijoó disfrazado de gran estadista. O tal vez sea de otro personaje. El Pájaro de Fuego es un ballet con música de Stravinsky basado en cuentos populares rusos: el príncipe Iván se enfrenta con el malvado mago al que sólo puede vencer con la ayuda del ave ígnea, a la que había liberado anteriormente. No me queda claro si Feijoó es el príncipe -por lo apuesto-, el pájaro de fuego –por lo emplumado- o el malvado brujo –por lo evidente-, pero para apagar fuegos, mejor que no contemos con él.

