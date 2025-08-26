¿Bajaría el alquiler o subiría el SMI si gobernaran PP y Vox?

Los líderes autonómicos de Vox, Jose Ángel Antelo (izda.) y del PP, Fernando López Miras (dcha.). / Juan Carlos Caval

Según muchas encuestas, la suma de los dos partidos que se sitúan entre el centro derecha y la extrema derecha (PP y Vox) en las próximas elecciones les daría la mayoría absoluta, por lo que desde la dictadura, la extrema derecha jamás estuvo tan cerca de formar parte del gobierno del país.

Pero la pregunta es: ¿Cómo afectaría a las políticas económicas, sociales y públicas la llegada de este binomio político?

El famoso eslogan de la derecha tradicional: ‘Con nosotros bajarán los impuestos’ no parece suficiente para profundizar realmente en que puede cambiar no solo el día a día de los contribuyentes españoles, sino del resto de ciudadanos y ciudadanas que residen en España.

¿Bajaría el alquiler de la vivienda con un gobierno de coalición PP y Vox? ¿Subiría el Salario Mínimo Interprofesional? ¿Habría más inversión en políticas públicas o menos? ¿Se privatizaría aún más una administración diezmada? ¿Qué pasará con la sanidad pública y la educación pública? ¿Se derogarán leyes como la eutanasia, emergencia climática, violencia de género?

Si uno analiza y supervisa lo que ha pasado en estos últimos años con gobiernos de coalición en diferentes autonomías, y más recientemente con acuerdos presupuestarios entre estos dos grupos políticos, y le sumas lo que está ocurriendo en otros países europeos y americanos, donde la extrema derecha gobierna, como es el caso de países como Argentina, EE UU, Hungría, etc., o condiciona la gobernabilidad de partidos conservadores o liberales (Francia, Portugal, Polonia, Alemania…) el resultado es claro: las clases más favorecidas vivirán una nueva luna de miel, mientras las políticas sociales, educativas y sanitarias, verán mermados sus presupuestos en favor de la externalización de servicios esenciales.

Las grandes fortunas de este país verán como sus impuestos son reducidos, y las eléctricas, incluidas las nucleares, petroleras, bancos, farmacéuticas y seguros, que esperan como agua de mayo que un gobierno configurado con estos dos partidos políticos cumplan lo prometido y les eximan de impuestos sobre beneficios excepcionales.

Millones de españoles creen que si el día de mañana hay un cambio de gobierno, y el actual ejecutivo da paso a un tándem Feijóo y Abascal, los alquileres bajarán, las viviendas públicas empezarán a florecer como setas, el salario subirá, el sistema público de pensiones se fortalecerá, y la inmigración y los okupas serán expulsados, unos del país, y otros, de nuestras casas.

Pero nada más lejos de la realidad. La vivienda (venta y alquiler) seguirá siendo un negocio y los fondos buitre y los grandes tenedores ponen cada día una vela al diablo para que la ley de la selva prometida por la extrema derecha (libertad, libertad y libertad) llegue.

Una nueva reforma laboral será aprobada y, de nuevo, se hablará de despido libre, una nueva ley educativa que favorezca la libertad de elección de centro en detrimento de la calidad del sistema educativo público, será aprobada en los primeros meses, los seguros sanitarios y la sanidad privada será otra de las grandes beneficiadas, y los bancos seguirán aumentando sus multimillonarias ganancias.

Pero a la mayoría de los españoles nos volverán a engañar con un Chupa Chups con deportaciones televisadas en directo de inmigrantes, y con una ley contra la ocupación para resolver un problema que no existe. De hecho, España, nuestra querida España, es uno de los países más seguros del mundo y la okupación en este país es prácticamente marginal, según los datos oficiales del Ministerio del Interior de febrero de 2025, la ocupación ilegal en España afecta a aproximadamente el 0,057% del parque total de viviendas.