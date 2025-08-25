Sellado de las balsas de Zinsa: ¿Cuánto más hay que esperar?

Los vecinos de Torreciega acaban de recordarte, Fernando, que transcurrido un año desde que un juzgado de Cartagena ordenó el «sellado inmediato de las celdas del vertedero de residuos peligrosos» situadas en los terrenos de la antigua fábrica de Zinsa, estas siguen sin estar selladas y que tú eres responsable subsidiario.

En diciembre de 2009 la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental ya declaró contaminados dichos terrenos argumentando que «la situación de los depósitos de residuos y suelos afectados por los mismos, tras el cese de la actividad, y su posible dispersión, principalmente por vía hídrica, implica un riesgo inaceptable, tanto para trabajadores, residentes o cualquier persona o ser vivo en general». La resolución añadía que «los contaminantes identificados en el emplazamiento exceden en cien veces o más los niveles genéricos de referencia».

El Seprona se ha manifestado en términos no menos contundentes en los informes aportados al procedimiento judicial impulsado por la Asociación de Vecinos de Torreciega. Precisamente en base a dichos informes el juzgado dictó la orden de sellado anteriormente mencionada.

Recientemente, la asociación de vecinos ha aportado al procedimiento un informe pericial combinado sobre el riesgo carcinogénico en niños y adultos que ratifica la presencia de concentraciones elevadísimas de zinc, plomo, cadmio, arsénico, cobre o manganeso en el polvo depositado en viviendas, zonas infantiles, deportivas, terrazas y viales. Dicho informe constata que el polvo proviene de las celdas sin sellar del vertedero y de acopios de residuos peligrosos al aire libre, que son arrastrados por el viento y depositados sobre todo el núcleo urbano.

Son dieciséis años de lucha vecinal que tropiezan con la pasividad y negligencia del Gobierno regional, que permanece impasible ante las reiteradas demoras e incumplimientos, inicialmente de la empresa causante, Zinsa, y después, de la actual propietaria, la promotora Cartagena Parque, del empresario Tomás Olivo.

Las actuaciones puntuales notificadas por la Dirección General de Medio Ambiente a Cartagena Parque, y ejecutadas por esta, entre ellas el vaciado de un tanque con residuos líquidos peligrosos que amenazaba con desbordar, no cambian dicha pasividad administrativa ante un problema de salud pública que requiere una actuación contundente por parte de la autoridad competente. Otras actuaciones, como la retirada de 350.000 toneladas de residuos sólidos superficiales esparcidos por el terreno o la presentación del plan definitivo que garantice la descontaminación total del suelo, siguen sin realizarse.

Pasividad y negligencia que rayan en la prevaricación administrativa por omisión al no actuar subsidiariamente, tras dieciséis años, como obliga el artículo 23 de la ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. Así lo señala el escrito que la parte querellante acaba de presentar en el juzgado para solicitar la ejecución del auto judicial que ordenó el sellado de las balsas.

Negligencia y dejadez ejercidas durante años son ahora minimizadas por el consejero Vázquez que se ampara en las conclusiones de dos estudios encargados por su Consejería y por la de Salud. El primero analizó las concentraciones de metales pesados en el aire en zonas mineras de Cartagena, La Unión y Mazarrón, y concluyó que «no se ha registrado en ningún momento ni en ningún punto la superación de los valores límite establecidos». Sin embargo, el barrio de Torreciega no estaba incluido en la muestra.

El segundo se realizó con base en el Programa de Cribados de Metales y concluyó que los niveles en los vecinos de Torreciega están por debajo de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud y no representan riesgo para la población; aunque la muestra era tan solo de 22 adultos.

Llegados a este punto, es evidente que alguien tergiversa la verdad, y no son los vecinos, que, pasado un año desde la orden judicial de sellado inmediato del vertedero, siguen esperando y sufriendo las consecuencias de tanta desidia e inoperancia.

Esperemos en que no estén pesando más los intereses urbanísticos de terceros que la salud de quienes viven en Torreciega.

Suscríbete para seguir leyendo