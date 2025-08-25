La parálisis de Sánchez lleva al bloqueo de España

España llega a la última semana de agosto inmersa en una legislatura sumida en una parálisis que hace casi imposible dar ya soluciones a los principales problemas que afectan a los ciudadanos. La pasividad y falta de interés por ayudar a las comunidades autónomas a apagar los incendios que han asediado a una parte de España es una prueba de ello. La culpa de esta situación es la extrema debilidad de un Gobierno de Pedro Sánchez sin mayoría ni presupuestos, sometido al permanente chantaje de unos socios separatistas de los que depende su permanencia en el sillón de La Moncloa y lastrado por los casos de corrupción que tanto afectan a su entorno y al partido que lidera: el PSOE.

La falta de respuesta de un Ejecutivo ya en la UCI para avanzar en multitud de ámbitos impacta de lleno en el día a día de los españoles y en concreto de los vecinos de la Región. Abarcan desde la vivienda, a la inmigración, la incesante subida de los impuestos, el agua, la financiación a las comunidades y la política de Defensa, entre otros muchos temas. Además, en la Región, este Gobierno acabado no da fechas para la llegada del AVE a Lorca y Cartagena, castiga a Portmán con un proyecto que no cubre las expectativas de los vecinos, y entre otras cosas ha enterrado El Gorguel, que podría ser la punta de lanza del desarrollo regional de los próximos años.

Y es que, mientras desde el Partido Popular de la Región de Murcia sí afrontamos la vuelta de las vacaciones con los deberes hechos, el Gobierno del PSOE se muestra incapaz de hacer nada por España. Frente a un Pedro Sánchez que ni siquiera ha presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el presidente Fernando López Miras actúa con responsabilidad, demuestra capacidad de diálogo y pone por delante el interés de los ciudadanos de la Región, con políticas claras de apoyo directo a los vecinos a través de los presupuestos regionales más sociales de la historia.

Pone soluciones a los problemas de la vivienda de los jóvenes, con su nuevo modelo de ‘Vivienda Asequible de la Región de Murcia’; baja los impuestos y ayuda a las familias más vulnerables; lucha porque los agricultores y los vecinos de la Región tengan el agua que necesitan demandando un Trasvase Tajo-Segura vivo y porque tengamos una financiación justa y adaptada a nuestras necesidades. En definitiva, el PP actúa con responsabilidad y altura de miras, poniendo al servicio de los ciudadanos las herramientas pertinentes en defensa del interés general y la mejora de la calidad de vida.

La realidad es que el PSOE no tiene nada que ofrecer a la sociedad ni de España ni de la Región, más allá del postureo y de la propaganda barata a la que nos tiene acostumbrados. No tiene modelo de país, no ofrece alternativas y está inmerso en una decadencia de la que ni sus dirigentes mismos parecen darse cuenta. Todo ello se lo llevará por delante tarde o temprano.

Lo que tienen que hacer los socialistas es dejar de mentir ya. Demuestran que nunca han tenido interés en contribuir a hacer grande España y un ejemplo de ello es su desidia y pocas ganas de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Porque frente a un Pedro Sánchez que actúa con cobardía política, que se esconde y se atrinchera, López Miras rinde cuentas y da la cara ante los ciudadanos.

Entre otras razones, porque, al contrario que en La Moncloa, no hay nada que tapar ni esconder, como sí hace el secretario general de los socialistas en la Región, Francisco Lucas, desaparecido y de vacaciones durante todo el verano. Muchas son las respuestas que tendrá que dar a la vuelta del periodo estival, como muchas son las propuestas aún por llegar del presidente Fernando López Miras para mejorar la vida de los ciudadanos de la Región.

