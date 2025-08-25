Ferragosto

Viajamos a Argentina hace más de una semana cuando aquí estábamos en la canícula de agosto y allí era invierno. Temíamos un choque térmico, pero lo que encontramos fue un alivio a nuestros sufrimientos veraniegos. Nos hemos vuelto con la duda de si merece la pena ir a diez mil kilómetros de distancia para aliviarnos de los calores de Murcia. Lo que tenemos claro es que nos vamos a escapar al frío a partir de ahora en la semana central de agosto. Buenos Aires es una ciudad altamente recomendable que hace honor a su nombre.

Tanto nos hemos aficionado al país, que estuvimos en primera fila en la sesión inaugural de Homo Argentum, una película tronchante con dieciséis sketches protagonizados por el inefable Guillermo Facella, la estrella rutilante de la comedia argentina. La película se nos pasó en un suspiro. Facella encarna en cada una de las historias a un arquetipo diferente de argentino, incidiendo especialmente en los más ricos y en los más pobres. Y es que, en Argentina, y en lo que yo conozco de la América latina, las diferencias de clases se perciben con absoluta nitidez, algo que no sucede en España y menos en Murcia.

