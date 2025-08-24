De sobremesas y humanoides

INFORMACIÓN. Qué interesante el trabajo sobre los centros de diferentes cultos religiosos en nuestra Región que La Opinión ofreció el jueves firmado por Piedad Guillén. Resulta que, además de las iglesias y mezquitas, también los hay de otras creencias, como: adventistas, budistas, anglicanos, evangélicos, ortodoxos o mormones. En España hay 8.140 centros de culto no católicos pertenecientes a 17 confesiones distintas. Las iglesias evangélicas representan el 56% del total, o sea, que son las más abundantes.

ENSAYANDO SIN MOLESTAR. Son las cinco de la tarde. Una pequeña plaza de Los Urrutias está totalmente vacía de gente. En una de las aceras, a la sombra de un árbol, hay un hombre de pie con un atril delante sobre el que puede verse una partitura. Él toca un saxofón. Está ensayando una parte que obviamente se le resiste, pues la repita una vez y otra. Al mirarlo y escucharlo en aquella calurosa soledad pienso en las circunstancias y las razones que han llevado a este músico a irse a ensayar a la plaza, aunque lo que es seguro es que no quiere molestar a nadie con su saxofón. Me quedo escuchando unos minutos sin que él me vea. Por fin, la parte de la composición en la que trabaja suena bien, y pasa a la siguiente. Me alegro y siento ganas de aplaudir, aunque no lo hago.

LISTAS PARA LARGAR. Parece ser que algunas examantes del rey Juan Carlos ya están preparando sus respuestas a lo que pueda contar sobre ellas en sus memorias que se presentan en otoño. Todas las amantes no, claro, porque habría material para horas y horas de televisión basura.

DESENCANTO. Yo, como tantos otros, soy uno de los españoles que se han sentido descorazonados con Juan Carlos I. En dos ocasiones pude hablar algo con él en actos celebrados en La Región, una vez en la Asamblea y otra en el Parque Torres de Cartagena, y, oiga, esos días volví a mi casa como si se me hubiera aparecido un santo, porque hay que reconocer que carisma tenía un rato; y, además, era el que nos había traído la Democracia y el que había parado el 23F y yo era un pintor y profesor de pueblo. Y, luego, poquico a poquico, se me fue cayendo según él iba matando elefantes o consiguiendo millones de euros aquí o allá. Una pena.

SERIE. Estoy viendo la serie Star Trek: Discovery. Ya sé, ya sé que voy un poco atrasado porque esta versión comenzó en 2017 y acabó el año pasado, pero uno tampoco puede atenderlo todo. Además, a la mujer propia no le gusta mucho la ciencia ficción y eso es un condicionante fuerte. Está bien la serie. Han metido dinero y se nota. Buenos efectos especiales y los extraterrestres que salen son de diseño curioso, pero, aunque parezca raro, todos más o menos humanoides, unos con joroba, otros con la cabeza muy gorda, aquellos con rastros orientales, pero humanoides, aunque vengan de unas galaxias muy, muy lejanas.

VIEJO RECUERDO. Esta serie me trae viejos y estupendos recuerdos. Recién casado, en la primera casa en que viví, en la primera televisión que compramos, allá por el año 1969 del siglo pasado, veía yo esta serie. La original Star Trek, claro, que la daban en La 2 de TVE. (Lo de 1969 es una broma, porque no creo que sea posible que yo lleve 57 años casado. Parece mucho tiempo, ¿no?)

LOS PRECIOS DEL VERANEO. Un hombre a otros sentados en la terraza de una heladería: «Aunque no se note mucho, hay menos gente en el pueblo. En cuanto pasa la Virgen de agosto, los veraneantes comienzan a irse». Otro de ellos comenta: «Es verdad, pero es que este año ha venido menos personal a alquilar a las playas. Parece que han subido mucho los alquileres. Me han dicho que están pidiendo en La Manga 4.000 euros y más por un mes en un apartamento». «Y Cabo de Palos, aún más caro», dice otro. (Este asunto de las subidas de precio en las viviendas de veraneo ha sido muy comentado este verano).

DIATRIBAS. Leo las distintas acusaciones que Abascal ha lanzado contra la Iglesia Católica y me quedo patidifuso. Hubiese jurado que los obispos se oponían absolutamente al aborto y a la eutanasia, se manifestaban en contra de la Ley Trans y dedicaban el dinero de las ayudas a los más necesitados y no se lo quedaban para sus cosas, como él ha declarado. A lo mejor el líder de Vox tiene informaciones de las que los demás no disponemos, pero cuesta trabajo creérselo, la verdad. Y no pienso ni por un momento que esas declaraciones puedan venir por el cabreo de los de ese partido al ver que la Iglesia rechaza lo que hicieron en Jumilla y en Torre Pacheco.

PERCANCE. Un hombre mayor a otros, bajándose de una bicicleta en la puerta de un bar: «Joder, me he hecho daño en un huevo con el sillín».

