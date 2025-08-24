Hace años, en uno de esos momentos en que el PSOE flaqueaba en el liderazgo, los perros de la prensa comenzamos a hacer rular su nombre. No por capricho, sino porque el radar no producía muchos pitidos en el mapeo por la Región, y en Águilas los daba sostenidos. La llamé, y esta fue su respuesta literal: «Escucha bien lo que te digo. Si viniera a mi casa el mismísimo Pedro Sánchez y se pusiera de rodillas pidiéndome eso que dices, le diría que a mí de Águilas no me mueve nadie». No eran solo esas palabras, sino también el tono, como de no me maréeis.

Mari Carmen Moreno es oro molío, de lo mejorcito que tiene (o tenía) el PSOE. No descubro América; en esto la opinión es generalizada, con la excepción retórica de los dirigentes locales de PP y Vox, quienes incluso después de la dimisión de la alcaldesa han tenido reacciones que expresan ausencia de clase. La paradoja respecto a esto es que, aparte de sus propias cualidades, una de las cosas por las que Moreno es tan apreciada consiste en que su acceso a la alcaldía significó un alivio en relación a la etapa anterior de gobierno del PP, bastante insufrible incluso por razones estéticas.

Águilas, el mayor reducto

Parece lógico, aunque no disculpable, que la derecha política aguileña supure cierto rencor dado que una parte significativa de la sociológica prefirió votar a la líder socialista antes que a quienes se erigen en sus representantes. Los resultados electorales comparados entre generales y autonómicas, en que gana el PP, y municipales, en que Moreno barre, son expresivos de su valor añadido. En el primer mandato gobernó en minoría con el apoyo de IU, como si hubiera sido puesta a prueba, y en los dos siguientes consiguió mayoría absoluta en contraste con la progresiva caída del PSOE en el conjunto de la Región. De hecho, Águilas hoy es la localidad más importante gobernada por los socialistas después de que en el anterior mandato coparan un extenso panel de alcaldías superior al de los populares. Águilas ha venido resistiendo con solvencia, lo cual es atribuible al factor humano.

¿Y qué tiene Mari Carmen Moreno? En principio, experiencia. Experiencia bien aprovechada. Cuando llegó a la alcaldía contabilizaba tres legislaturas como diputada regional y había sido nada menos que secretaria regional de Organización del PSOE, un cargo de los que raspan. Ese bagaje le permitió empezar a jugar con el entrenamiento ya hecho. Y después: gobernar para todos, sin prejuicios ideológicos, pero sin renuncia a sus convicciones, y trabajo y dedicación, diálogo y siempre dispuesta. Dicho así parece más obligación que mérito, pero no hay mayor mérito que cumplir con la obligación.

La sucesión en mano

Se marcha a mitad de mandato, qué escándalo. Lo mejor que podía hacer. Aguardar a 2027 la obligaría a volver a presentarse como tributo a su partido para garantizarle un nuevo triunfo. Y los partidos deben madurar, no encomendarse a liderazgos que, extendidos en el tiempo más allá de un ciclo manejable, pueden acabar degenerando. Moreno ha decidido que su periodo debe tocar a su fin, y ha elegido el momento más adecuado, poniendo la alcaldía en manos de un sucesor de su confianza que dispone de dos años para hacerse un nombre capaz de lucir en el cartel electoral. Puesto que carece de propósitos para la política regional, este gesto no puede causar suspicacias en su partido, pues en realidad pone la alfombra para que se produzca una sucesión sin traumas.

No obstante, como las especulaciones son libres, siempre habrá quien piense que al dar la vez al joven Cristóbal Casado determina al futuro candidato frente al también joven Juan Andrés Torres, secretario general de la agrupación aguileña, diputado regional y persona de toda confianza del líder regional, Francisco Lucas. Tal vez ocurra que Torres, precisamente por su ascendencia en Princesa, prefiera seguir siendo diputado antes que probarse como candidato local, a pesar de que Moreno deja el terreno abonado. Pero, enfín, también ella se fogueó como diputada antes de poner los pies en el edificio de la Glorieta.

Por lo demás, parece claro que Casado dispone de un perfil adecuado, pues basta enumerar sus competencias actuales. Maneja la relación con los colectivos de la sociedad civil más potentes de la vida aguileña: festeros, Carnaval y asociaciones deportivas, más política interna (Contratación) y hasta Comercio y Patrimonio. En puridad, la sucesora podría haber sido la número dos de la candidatura socialista, Rosalía Casado, médica recién jubilada, pero al parecer pidió que pasara de ella ese caliz. El perfil más equivalente a lo que representa Moreno es el de Cristóbal Casado, y no será poca responsabilidad llegar a 2027 sin desperdiciar el crédito político acumulado.

Con la despedida de Moreno, a la que sería ocioso buscarle tres pies al gato más allá de sus explicaciones y de los matices aquí apuntados, se disuelve definitivamente el rescoldo del Grupo de las Alcaldesas, que en su día constituyó un importante eje de poder interno en el PSOE: Ana Belén Castejón (Cartagena), Esther Clavero (Molina de Segura), Inmaculada Sánchez Roca (Santomera) y la propia Mari Carmen Moreno, entre otras, todas ellas caracterizadas por su fuerte personalidad y su impecable gestión, y con otro común denominador: la escasa simpatía que mostraban a Pepe Vélez cuando ejercía de secretario de Organización. Poco, es decir, nada queda ya de aquel lobby femenino y feminista de entre el que cualquiera de sus integrantes habría hecho un buen papel fuera de sus respectivas localidades.

Hay vida fuera de la política. Gracias por haber contribuido a dignificarla, señora.

Suscríbete para seguir leyendo