Un libro y una historia real

Conocida mi afición a los libros de viejo, rebuscando encontré y compré una novela que he disfrutado. Su título El nombre que ahora digo, de Antonio Soler, Premio Primavera 1999 de Espasa Calpe. No se lo recomiendo a aquellos que no sean aficionados, además de a una buena historia, a cómo está escrita. Ésta puede que sea algo premiosa, algo lenta o repetitiva en las situaciones, pero su redacción es pura belleza literaria, y su historia, ambientada en la Guerra Civil, resulta realmente conmovedora por el realismo con el que está contada, tanto en la retaguardia como en el frente, que es donde se desarrollan las dos partes en las que está dividida la historia.

En el pueblo a la orilla del Mar Menor en el que vivo estos meses, un grupo de amigos estamos de charla y yo digo algo sobre el libro y doy algunos detalles de lo que trata, de las penurias de los personajes en la guerra, del horror que fue. Al escucharlo, interviene uno de los amigos, un hombre de 90 años que mantiene una mente clara y un físico envidiable que para nada aparenta esa edad. Ha sido pescador de profesión y nos contó lo que aquí transcribo:

Cuando estalló la guerra, su familia vivía en el mismo pueblecillo del que arriba les hablo. El padre era pescador en el Mar Menor, tenía su propio pequeño barco y sus redes y conseguía sacar adelante a su esposa y a sus cuatro hijos, la mayor de 12 años. En algún momento de la contienda fue movilizado y enviado al frente de Teruel, así que la madre se quedó sola en su casa con los cuatro niños y sin ningún ingreso económico. Ella consiguió un trabajo en una finca del campo relativamente cercana a la que tenía que acudir cada día y trabajar en labores agrícolas desde la mañana hasta la tarde. Sin tener a nadie que pudiera hacerse cargo de los niños, cada día esta mujer debía dejar a sus hijos en su casa, que cerraba con llave al irse, y así permanecían hasta que ella volvía y abría la puerta de nuevo. No le pagaban con dinero, sino con unas pequeñas bolsas de harina y quizás algún tomate o pimiento que ella pudiera conseguir. Cuando volvía por la tarde, cocinaba esa harina y lo que tuviera, y entonces comían todos. Y hasta el día siguiente.

Reconocía abiertamente mi amigo que pasaron hambre, pero que no eran ellos solos, mucha gente de estos lugares pasó hambre durante la guerra, y en la postguerra fue a veces peor. Esta familia tuvo suerte y el padre volvió vivo del frente e inmediatamente se puso a trabajar en lo suyo. Había guardado muy bien sus redes y el barco, y pudo comenzar a pescar, pero no para vender el pescado, sino para poder hacer trueques, porque el dinero no valía nada en aquellos primeros momentos. Así que cada día, después de pasar la noche en el mar, montaba en su bicicleta y con el cesto del pescado iba de casa en casa, de finca en finca, ofreciendo su pesca a cambio de unas patatas, unas cebollas, o unos huevos. El hambre se había acabado, aunque conseguirlo fuese agotador.

Esta postguerra en las ciudades fue aún peor, pues allí no había peces o patatas con las que hacer trueques. Estaban los estraperlistas que admitían cualquier bien a cambio de aceite o pan, por ejemplo, pero esta es otra historia. Yo nací cuatro años después de que acabara la guerra y ya las cosas estaban un poco mejor en el sentido que había tiendas donde podías encontrar comida si tenías dinero para pagarla o crédito para que el tendero fiara ‘hasta que mi marido cobre, el sábado’, que se oía decir. Pero escuchabas de los mayores lo que habían pasado para poder comer, la búsqueda de hierbas comestibles en los alrededores de la ciudad, la pesca a caña en el puerto para conseguir algún pez, aunque, después de tanto cañonazo, pocos peces había; las colas en las puertas de los conventos esperando un plato de sopa o lo que les dieran.

Y algún día les contaré a ustedes la versión cartagenera de ‘siente un pobre a su mesa’, allá por los años cincuenta del siglo pasado.

