La esquina del tiempo

«En mis pies la arena, encima de mí el cielo, al frente el mar». Son versos de José Saramago musicados por Luis Pastor. Está amaneciendo y por unos minutos dejo de percibir el rumor de las olas para sumergirme a través de los auriculares en este magnífico libro-disco. Un trabajo bilingüe que el cantautor extremeño dedica a su amigo portugués y premio Nobel, a cuyos versos, según nos dice, ha «extraído la música que llevaban dentro».

La voz de Luis, a quien hemos tenido la suerte de oír en tantos conciertos en el Ateneo ciezano, es áspera y suave a un tiempo. «Antonio, canto con el pecho y con las sienes», me dijo mientras tomaba un pincho de tortilla y una caña de cerveza en el Bar Gran Vía antes de la presentación del disco. «Y con el corazón», me pareció oportuno añadir.

Se despereza el sol y, anaranjado, va saltando la línea marítima del horizonte. El disco lleva por título En esta esquina del tiempo. Como la que doblamos cada mañana cuando amanece.

