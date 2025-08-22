Que viene, que viene

Poco se habla de la ola de calor que tenemos que soportar los que estamos pasando el mes de agosto en Murcia centro. Media España está todavía de vacaciones mientras la otra media ya ve peligrar su tranquilidad. Tras este fin de semana entramos en la última semana del mes de agosto, y eso significa mucho cambio en nuestras vidas.

Llega la temida operación retorno, en la que algunos imprudentes e impresentables morirán o quitarán la vida a otras personas inocentes que no tienen culpa de nada. Otros recordarán estos finitos días de época estival porque han conocido a su amor de verano, al que han descubierto este año y que en un suspiro desaparecerá. Y como decía el Dúo Dinámico: el final del verano llegó y tú partirás.

No menos importante será la cantidad de gente que sufre el síndrome posvacacional, ya han olvidado que han estado todo el año trabajando y tras un mes de vacaciones sin hacer nada, sufrirán las consecuencias de incorporarse a la rutina infernal y cotidiana durante el resto del año. Si usted experimenta que se siente cansado, triste, con falta de motivación, irritado o con dificultades para concentrarse, no se preocupe, que pronto se le pasará.

La vuelta al trabajo tiene esas cosas, que muy pronto se te olvida en cuanto te dan un par de semanas de vacaciones. Espero que no haya sido usted de los que sacan un préstamo para irse de vacaciones porque ahora la púa se le va a juntar con la de la vuelta al cole y con los regalos de Navidad. Pero oye, cada uno manda en su dinero y tiene que asumir sus responsabilidades y sus errores.

Hay una cosa que me preocupa bastante, creo que debería preocuparnos a todos, y es que consideramos más importante el postureo y aparentar ante los demás que disfrutar y relajarse en las vacaciones. ¡Hasta dónde vamos a llegar! Que se han inventado para olvidarse de todo y parar el ritmo frenético que llevamos. Déjate la foto de postureo y dedícate a disfrutar y luego si quieres utilizas la inteligencia artificial, que te puede poner en cualquier parte del mundo que te imagines y así te luces bien en las redes sociales ante los envidiosos. Pero disfruta el momento, porque no se volverá a repetir.

Seguro que alguien se ha dado cuenta ya de que la vuelta al cole la tenemos de aquí a dos semanas. Y de nuevo, como todos los años, promete. Veremos el mismo caos en la puerta de los colegios, los papis y mamis que querrán meter el coche a la clase de sus hijos para dejarlos. Y como todos los años y que tan bien lo cantaba Julio Iglesias, la vida sigue igual.

